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    12:00, 11 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Роль Организации тюркских государств значительно возросла - Касым-Жомарт Токаев

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    САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ - Сегодня роль Организации тюркских государств значительно возросла. Казахстан является землей отцов Тюркского мира, поэтому мы придаем особое значение развитию нашему всестороннему взаимодействию. Об этом заявил в своем выступлении на саммите ОТГ Президент РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    «Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении нашего сотрудничества и выведении его на новый уровень. История возникновения организаций, объединяющих тюркские страны, свидетельствует о том, что большинство из них, в том числе ТЮРКСОЙ, ТюркПА и Тюркская академия, были созданы по инициативе Казахстана. Эти организации стали настоящими проводниками культурно-духовного сближения наших братских народов», - сказал Глава государства.


    Теги:
    Тюркский мир Президент Казахстана Главная Президент
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