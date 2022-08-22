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    Роль лидеров мировых и традиционных религий выходит на первый план – Равиль Гайнутдин

    22 Августа 2022, 11:56

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Казахстан последовательно демонстрирует добрый пример мирного сосуществования и религий и народов. Такое мнение в интервью казахстанским СМИ высказал председатель Духовного управления мусульман России, муфтий, шейх Равиль Гайнутдин в преддверии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил Р.Гайнутдин, роль лидеров мировых и традиционных религий в развитии мира всегда актуальна и сейчас, в постпандемийный период с динамично меняющейся международной обстановкой, выходит на первый план.

    «Мы сегодня являемся свидетелями очень опасных тенденций. Мы видим, как пропагандируются чужие ценности для наших народов. У наших народов есть свои исторические, семейные, бытовые традиции. И только духовенство может подсказать и политическому руководству и, в целом, обществу: в каком направлении по повелению Всевышнего мы должны развиваться и развивать человечество», - сказал Р.Гайнутдин.

    Он добавил, что духовенство традиционно выступает за мир и мирное решение любых конфликтов. «Исходя из этого, я думаю, на Съезде лидеров мировых и традиционных религий будут озвучены соответствующие рекомендации и призывы политикам тех стран, где идут конфликты, кровопролития и войны стараться остановить кровопролития и гибель человеческой жизни и разрушения городов и стран. Поэтому роль духовенства – прежде всего миротворческая», - подчеркнул спикер.

    Говоря о казахстанских инициативах по укреплению доверия и мира между народами и странами, председатель ДУМ России напомнил, что Казахстан последовательно демонстрирует добрый пример мирного сосуществования религий.

    По словам муфтия, в Казахстане всегда сохраняется мир между различными религиями, между разными народами. Обеспечивается свобода вероисповедования, свобода самоидентичности, развития своего общества и культуры, сохранения собственной духовно-нравственной политики.

    «Политическое руководство Казахстана вместе с духовенством думает о душе человека, о его будущем человека», - добавил он.

    Равиль Гайнутдин также отметил, что представители ДУМ России планируют принять самое активное участие в предстоящем съезде.

    «Я никогда не пропускал это мероприятие и хочу представлять мусульман Российской Федерации», - сообщил он.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    Религия Россия Общество Съезд лидеров мировых религий
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