Роль культурных отношений и медиа обсудили МИА «Казинформ» и ИРНА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Совместную онлайн-конференцию провели Международное информационное агентство «Казинформ» и информационное агентство Ирана «ИРНА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Агентство «ИРНА» является государственным информационным агентством Исламской Республики Иран. МИА «Казинформ» и агентство «ИРНА» подписали меморандум о сотрудничестве в 2017 году.

В онлайн-видеоконференции «Межкультурный диалог СМИ: Казинформ и ИРНА» приняли участие руководители отдела международных отношений двух агентств, а также корреспонденты агентства «Казинформ» и портала El.kz, редакторы агентства ИРНА. В ходе конференции участники обменялись мнениями и опытом в освещении культурных событий и в сфере медиа.

«Это наш начальный опыт в проведении тематических конференций, но надеемся, что подобные мероприятия будут проводиться еще активнее и дадут свой плодотворный результат. Мы обмениваемся идеями и опытом, как ИРНА и Казинформ могут повлиять на развитие культурных отношений между двумя народами», - отметил руководитель отдела международных отношений информационного агентства «ИРНА» Заман Резахани.

В ходе онлайн-конференции участники обсудили роль культурных отношений и средств массовой информации в обществе, акцентировав внимание на сотрудничестве между информационными агентствами.

«Роль масс-медиа, в том числе и государственных, заключается в освещении объективных событий и новостей в мире и нашей стране. Агентства «ИРНА» и Казинформ с момента установления сотрудничества активно работают над совместными проектами, освещая не только события касательно двух стран, но и организовывая мероприятия. Немаловажно, что год назад в Нур-Султане была организована совместная фотовыставка, которая показывает тесное сотрудничество. Мы в свою очередь освещаем это на страницах нашего агентства», - отметили участники конференции.

Говоря о культурном наследии, стороны затронули тему касательно проведения и освещения юбилейных мероприятий в честь 175-летия известного казахского поэта Абая и 1150-летия мыслителя Абу Насра аль-Фараби, также рассказали о роли классика персидской литературы Фирдоуси.

Как отметил Заман Резахани, за текущий период на страницах информационного агентства «ИРНА» были опубликованы две статьи, посвященные поэту Абаю.

В свою очередь руководитель отдела международных отношений АО «МИА «Казинформ» Тогжан Есенбаева, выразив благодарность коллегам из Ирана, предложила расширить сотрудничество в нескольких направлениях.

«ИРНА и Казинформ активно развивают сотрудничество в рамках Организации новостных агентств Азиатско-Тихоокеанского региона (OANA), а также с момента подписания меморандума. Мы высоко ценим активное участие агентства «ИРНА» за организацию прошедших в прошлом году совместных фотовыставок в Нур-Султане и онлайн-фотогалереи. Мы обмениваемся не только новостными материалами в освещении, но и профессиональным опытом и мнениями. Основная цель конференции - как агентства могут посодействовать Ирану и Казахстану узнать больше о культуре двух стран, и в этой части роль СМИ играет важную роль», - сказала Тогжан Есенбаева.

Вместе с тем, в МИА «Казинформ» представили и свои идеи, как дальше развивать двустороннее сотрудничество.

«С марта 2020 года в состав Казинформа входят девять основных порталов, три из которых посвящены культурным проектам. Мы предлагаем организовать онлайн-фотовыставку на сайтах Казинформа и ИРНА, а также различные дискуссионные встречи в онлайн-формате и оффлайн. Кроме того, предлагаем начать серию подкастов, посвященных культурной тематике. Также предлагаем организовать конкурс-эссе среди журналистов Ирана и Казахстана на английском языке», - сказала руководитель отдела международных отношений МИА «Казинформ».

Стоит отметить, что на сегодня МИА «Казинформ» активно сотрудничает с 46 информационными агентствами мира.