Роль Казахстана в продвижении межрелигиозного диалога обсудили в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В казахско-кыргызском культурном центре Абая Кунанбаева в столице Кыргызстана состоялся пресс-брифинг «Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период», посвященный предстоящему 14-15 сентября в городе Нур-Султане VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие представители Государственной комиссии по делам религии Кыргызстана, Духовного управления мусульман, русской и католической церквей, общественные деятели и известные эксперты.

С приветственным словом к участникам пресс-брифинга обратился советник посольства Казахстана в КР Асет Уалиев, который детально проинформировал о теме предстоящего съезда, целях и задачах проводимого форума. В целом всеми участниками брифинга отмечена высокая роль Казахстана в миротворческом процессе и поддержании межконфессионального согласия. Так, заместитель директора Государственной комиссии по делам религии Кыргызстана Гульназ Исаева подчеркнула необходимость укрепления отношений между двумя странами. «Мы, как ближайшие соседи, должны укреплять наши отношения. Духовная сфера, которая включает религиозное и культурное сотрудничество, обмен опытом, только укрепит отношения между нашими странами. Для построения межконфессионального диалога необходимо хорошее обеспечение свободы вероисповедания, развитие религиозного образования. Это те инструменты, которые будут препятствовать распространению радикализма, экстремизма. При таком разнообразии национальностей как в Казахстане, со стороны государства стоит большая задача поддерживать взаимоотношения, строить мир и диалог. Мы поддерживаем инициативу Казахстана», - отметила Г. Исаева. Руководитель представительства международного мусульманского форума в КР Азамат Исмагамбектов отметил, что на площадках проведения их форума в Париже, Берлине, Амстердаме было неоднократно говорили о значимости проведения предстоящего съезда.

По его мнению, съезд на международном уровне имеет большое значение. Казахстан, являясь инициатором данного мероприятия, поднял на высокий международный уровень духовный подход к решению имеющихся проблем. Заместитель председателя духовного управления мусульман КР Самидин Кары подчеркнул важность предстоящего съезда, которая заключается в объединении религиозных лидеров, призыву к межконфессиональному диалогу, миру, единению и сотрудничеству.