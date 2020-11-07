Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Роль библиотек нового формата обсудили в Нур-Султане

    7 Ноября 2020, 14:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальной академической библиотеке РК совместно с библиотеками Казахстана прошел круглый стол на тему: «Новый облик современной библиотеки - новый формат формирования культуры чтения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мероприятие организовано Министерством культуры и спорта РК.

    «Тема нашего круглого стола очень актуальна. В докладе Главы государства Касым-Жомарта Токаева на IV заседании Национального совета общественного доверия подчеркивается, что библиотеки должны отвечать современным требованиям, не утрачивая просветительской роли. Также он отметил особую роль библиотек в деле формирования культуры чтения подрастающему поколению, развития читательской грамотности», - сказала в ходе круглого стола директор Департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта Кумис Сеитова.


    Открытие коворкинг-центров для молодежи было выполнено по поручению Елбасы, председателя партии «Nur Otan» Н.А. Назарбаева в рамках работы по модернизации партии. Стоит отметить, что в преддверии прошлогоднего Года молодежи в библиотеках всех регионов страны были открыты молодежные коворкинг-центры.

    «В настоящее время все библиотеки Казахстана должны объединяться, и мы все должны показать прорыв. Глава государства доверился нам. Чтобы оправдать это доверие, необходимо, прежде всего, повысить желание молодежи читать книги. Очевидно, что молодежные коворкинг-центры являются одним из инструментов повышения интереса молодежи к науке и образованию», - прокомментировала директор Национальной академической библиотеки РК Умитхан Муналбаева.

    Коворкинг-центры - коллективная офисная деятельность, позволяющая осуществлять работу молодежных организаций. Их основная цель - создание условий для молодежи в различных библиотеках, повышение их интереса к науке и образованию. Здесь в рамках социальных проектов молодые люди смогут проводить мероприятия различного формата, получать консультации, обсуждать идеи.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Образование Культура Нур Отан Молодежь
    Новости по теме
    Новости по теме
    Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    Военные оркестры из девяти стран выступят в Астане
    Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами