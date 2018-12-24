Рок-группу унесло волной цунами прямо со сцены - трагедия в Индонезии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 222 человека погибли в результате цунами, обрушившегося на населенные пункты на побережье Индонезии у берегов Зондского пролива, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Представитель агентства по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо сообщил, что еще 843 человека получили ранения, 30 числятся пропавшими без вести. Повреждены сотни домов.

Возможной причиной цунами спасатели называют подводные оползни после извержения вулкана Анак-Кракатау.

На кадрах, размещенных представителем агентства по борьбе со стихийными бедствиями, видны последствия цунами - затопленные улицы и перевернутые машины.

Геологическая служба Индонезии сообщает, что извержение в пятницу продолжалось 2 минуты и 12 секунд, в результате чего столб пепла поднялся над островом на 400 метров.

В социальных сетях распространили видео, на котором волна врезается в пляжный тент, под которым выступала местная рок-группа Seventeen, и музыкантов волной сносит со сцены.



Позже вокалист группы опубликовал в Инстаграм видео, где сказал, что погибли басист, гитарист и гастрольный менеджер группы, а два других члена группы и его жена пропали.

Напомним, цунами произошло 23 декабря в 21.27 по времени Джакарты. Больше всего пострадал от цунами округ Пандегланг в провинции Бантен, куда входят национальный парк Уджунг-Кулон и популярные курорты, пояснили в ведомстве по чрезвычайным происшествиям.

Зондский пролив разделяет острова Яву и Суматру и соединяет Индийский океан с Яванским морем Тихого океана.