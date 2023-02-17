Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Рога сайги изъяли у сельчанина в Актюбинской области

    17 Февраля 2023, 16:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками полиции совместно с сотрудниками ГУ «Охотзоопром» задержан 34-летний житель Мугалжарского района. При досмотре у сельчанина полицейские в рюкзаке обнаружили 76 сайгачьих рогов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы МВД РК.

    Начато досудебное расследование по части 1-1 статьи 339 УК РК «Незаконное обращение с запрещенными к использованию видами животных, их частями или дериватами». По изъятым рогам назначена экспертиза.

    Мужчине грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Актюбинская область Происшествия МВД РК Животные Сайгак
    Новости по теме
    Новости по теме
    На большей части страны 4 марта ожидаются дождь и снег
    Полиция проводит расследование по массовой драке школьников в Алматы
    Айдар Смагулов назначен председателем Актюбинского областного суда
    Оружие и патроны изъяли у жителя Туркестанской области
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров