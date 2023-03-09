Рога сайгака на 6 млрд тенге изъяли у браконьеров в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауские полицейские изъяли у браконьеров около 2500 рогов сайгака. Ущерб, нанесенный популяции этих животных, превысил 6 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«4 марта в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Атырауской области, управления по борьбе с организованной преступностью и департамента КНБ РК по Атырауской области во время осмотра одного из жилых домов, расположенных в микрорайоне Береке города Атырау, выявили рога сайгака в количестве 2421. Общий вес превысил 500 кг. В настоящее время установлены и задержаны подозреваемые 1991 г.р., 1987 г.р. и 1986 г.р. Сумма причиненного природе ущерба - более 6 млрд 264 млн тенге», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК РК, проводится досудебное расследование. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК.