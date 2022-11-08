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      Костанайская область

    Рога сайгака изъяли у жителя Аркалыка

    8 Ноября 2022, 19:07

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области полицейскими в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» задержан мужчина, который незаконно хранил рога сайгаков. Житель города Аркалыка намеревался их продать, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сотрудники полиции города Аркалыка и отдела природоохранной полиции Джангельдинского района, управления криминальной полиции ДП Костанайской области изъяли 30 рогов сайгака.

    «На территории зимовки Токкожа в 18 километрах от села Жанакала города Аркалыка был задержан 55-летний мужчина. Житель Аркалыка подозревается в отстреле сайгаков и продаже рогов. По данному факту начато досудебное производство по статье 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных, их частями или дереватами», - проинформировал старший инспектор по особым поручениям отдела природоохранной полиции УМПС ДП Костанайской области майор полиции Газретгали Алимгазин.

    Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые следственные действия. Общий ущерб составил более 68 млн тенге.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Борьба с преступностью Браконьерство
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