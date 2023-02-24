Роды приняли в служебной автомашине полицейские Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Роды приняли в служебной автомашине полицейские Караганды, МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Наряд полка патрульной полиции управления полиции города Караганды в составе инспекторов Медета Толегенова и Берика Кенесова несли службу по охране общественного правопорядка в Ново-Майкудукком сектора.

Около полуночи к ним из Центра оперативного управления поступило сообщение, что в квартире многоэтажного дома в одном из микрорайонов происходит семейный скандал. Приехав на указанный адрес, полицейские увидели молодую женщину. Она пояснила, что у нее с мужем возникла ссора, но пара разобралась, и супруги претензий друг к другу не имеют. «Мы с напарником находились у подъезда дома, когда к нам подошел мужчина. Он попросил нас сопроводить спецмашине беременную супругу в акушерско-гинекологический центр. У женщины отошли воды, и она должна была вот-вот родить. Муж вызвал скорую помощь, но когда она приедет… Роженицу посадили на переднее пассажирское место, на заднее место устроили ее супруга. Проехали буквально несколько сот метров, когда женщина попросила остановиться, сказав, что у нее начались схватки», – сказал Медет Толегенов.

Полицейские начали оказывать роженице медицинскую помощь. Через некоторое время женщина в салоне служебной машины благополучно родила девочку. Патрульные доставили маму с новорожденным в приемный покой акушерско-гинекологического центра и передали врачам.

«Сотрудники полиции среагировали максимально быстро и за самые короткие сроки доставили женщину в роддом», - написали отметили медики.

Оказалось, проявив оперативность, полицейские спасли жизнь матери и ребенка. В противном случае возникла бы реальная угроза ее жизни. Но к счастью, как говорят сами врачи, «рядом оказались профессионалы и открытые сердцем люди».

Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области