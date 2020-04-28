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    Родственников погибших в фашистском плену воинов-казахстанцев просят откликнуться

    28 Апреля 2020, 21:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОР М - Военно-историческим музеем ВС Казахстана и департаментом по делам обороны Нур-Султана, с целью увековечения памяти находившихся во время Великой Отечественной войны в плену казахстанцев, проводится работа по установлению их имен и мест захоронений, передает официальный сайт столичного акимата.

    Полученные сведения систематизируются и обобщаются в специализированную базу данных.

    «Военнопленные, которые ни под каким предлогом не перешли на службу к врагу и погибли в фашистских лагерях, по праву считаются настоящими сынами своей Родины, оставшимися до конца верными своей присяге перед народом. Это – подвиг! Каждый из них боролся, хотел жить, верил в победу! Их честные имена, на долю которых выпали испытания голодом и холодом, нечеловеческие муки фашистских лагерей, плененных, но не предавших Отчизну, должны быть увековечены!» – говорит начальник штаба столичного департамента по делам обороны подполковник Айдын Сагынбеков.

    В рамках данной работы, по словам А. Сагынбекова, по карточкам, предоставленным при содействии посольства Германии в Казахстане, осуществляется поиск военнопленных, находившихся в концентрационных лагерях. На сегодня внесены сведения на несколько сотен военнопленных. К сведению общественности, предоставляется список военнопленных воинов-казахстанцев, их имена и места захоронений.

    Родственников военнопленных (список опубликован на сайте акимата) просят обращаться письменно по адресу: Нур-Султан, пр. Республики, 2, Национальный военно-патриотический центр Вооруженных сил Республики Казахстан.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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