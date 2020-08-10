Родственников бойца 314-й стрелковой дивизии разыскивают поисковики в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Поисковый отряд «Переправа» разыскивает родственников бойца 314-й стрелковой дивизии Пимена Исаковича Голубева, 1907 года рождения, уроженца селе Виноградовка Соколовского района Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщение о поиске размещено в социальных сетях.

Поисковый отряд «Переправа» с июля 2020 года работает на местах боев 314-й стрелковой дивизии, сформированной в Петропавловске. За это время из болота у поселка Свирьстрой, на линии атаки, подняли останки шести красноармейцев. По именным вещам, находившимся при них, смогли определить имя одного солдата. Нашли ложку с инициалами «Г.П.И.». Имена остальных устанавливают.

«В ходе архивной работы установлено совпадение с данными бойца РККА 314 с. д. Голубев Пимен Исакович, 1907 года рождения, уроженец с. Виноградовка Соколовского р-на Северо-Казахстанской области. Призван в 1941 году Соколовским РВК. Пропал без вести осенью 1941 года. Данные семьи: жена Голубева Фекла Павловна. Адрес: Северно-Казахстанская обл., Соколовский р-н, с. Виноградовка», - говорится в сообщении.





Командир поискового отряда Дмитрий Рыполов обратился к жителям области с просьбой помочь найти родственников солдата и сообщить, что «геройски погибший в атаке за поселок Свирьстрой, но не сдавший позиций красноармеец Голубев Пимен Исакович будет похоронен с воинскими почестями 3 октября 2020 года на военном мемориальном кладбище в поселке Свирьстрой Лодейнопольского района Ленинградской области вместе с другими безымянными красноармейцами».

В Северо-Казахстанской области можно обратиться к директору средней школы №2 Амине Байбуриной по телефонам: (7152) 46 23 88, +77078707102 или на электронный адрес Schcool 2@mail.ru. В России контактное лицо Дмитрий Рыполов: 8931 22702 23, электронная почта: регергаva.sv@yandex.ru.



