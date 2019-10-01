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      Общество

    Родственников 73 воинов-казахстанцев, похороненных в Ивановской области, разыскивает Минобороны РК

    1 Октября 2019, 21:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство обороны Казахстана получило сведения о захоронении казахстанцев, которые погибли в войне 1941-1945 годов и были захоронены на территории Ивановской области Российской Федерации, передает МИА «Казинформ».

    Сведения были получены из данных учета воинских захоронений военного комиссариата Ивановской области и направлены Министерством обороны России в адрес Министерства обороны Казахстана.

    В списке значатся 73 казахстанца. Рядовые, ефрейторы, сержанты, капитаны и старшины из разных областей, городов и сел Казахстана покоятся на кладбищах в городах Иваново, Комсомольск, Кохма, Пучеж, Кинешма, Тейково, а также на воинских кладбищах №1 и 2 Ивановской области. Ранее места их гибели и захоронения были неизвестны. Возможно, эти сведения помогут кому-то из казахстанцев найти своих близких.

    Министерством обороны Казахстана проводится работа по поиску родственников погибших через местные органы военного управления в регионах.

    СВЕДЕНИЯ

    о воинах-казахстанцах, захороненных на территории Ивановской области

    в период войны 1941-1945 годов

    Городское кладбище «Балино», воинский участок «Скорбящая мать»

    (г. Иваново, ул. 2-я Сельская)

    № п/п

    в/звание

    фамилия, имя, отчество

    годы жизни

    место захоронения

    место жительство родственников

    квартал

    № могилы

    1.

    рядовой

    АБДУРАХМАНОВ Аляс

    1906 – 17.04.1943

    39

    14

    Семипалатинская область, Банский район

    2.

    младший сержант

    АБИЕВ

    Ургатитан

    1899 – 12.03.1943

    39

    6

    Актюбинская область, город Челкар

    3.

    рядовой

    АНТАНЖАЙ

    Матик

    1897 – 10.05.1943

    41

    34

    Семипалатинская область,

    село Янгалка

    4.

    сержант

    БАЛБАШИРОВ Узакбай Кустабаевич

    1924 – 01.05.1944

    40

    6

    Кустанайская область, Денисовский район, Лятский сельсовет, аул Аксуал

    5.

    рядовой

    ВАСИЛЬЧЕНКО Федор

    Максимович

    1918 – 17.11.1941

    30

    19

    Южно-Казахстанская область, село Евгеньевка

    6.

    рядовой

    ГАМДИЮВ

    Калин

    1913 – 24.12.1943

    18

    11

    Павлодарская область, Павлодарский район, колхоз 17 партсъезда

    7.

    старшина

    ДЖАЙЛИДОВ

    Тесген

    1915 – 11.09.1943

    45

    33

    Северо-Казахстанская область, Джангалинский район, колхоз

    Новый путь

    8.

    рядовой

    ДЖАРКЕЕВ

    Бекеталл

    1902 – 10.05.1944

    3

    17

    Западно-Казахстанская область, Канчерловский район

    9.

    рядовой

    ЗАВАЛКО

    Данил

    Петрович

    1902 – 12.04.1942

    6

    16

    Восточно-Казахстанская область, Таврийский район, село Троицкое

    10.

    рядовой

    ИЛЬИЧЕНКО

    (ИЛЬЧЕНКО)

    Кузьма Иванович

    1912 – 09.04.1943

    30

    37

    Семипалатинская область, Коникстовский район,

    село Большая Буконь

    11.

    рядовой

    КАРИМОВ

    Алим

    1909 – 13.04.1943

    25

    34

    Семипалатинская область, Жарминский район,

    деревня Рудино

    12.

    старший сержант

    КАСИМОВ

    Жумополи

    1915 – 15.09.1942

    19

    37

    город Алма-Ата

    13.

    рядовой

    КИРИЧЕНКО

    (КУЛИЧЕНКО)

    Гордей Петрович

    1899 – 02.12.1942

    43

    36

    Северо-Казахстанская область, Булаевский район, поселок 220

    14.

    рядовой

    КОЛЫЧЕВ

    Иван Ильич

    1904 – 04.12.1942

    8

    19

    Карагандинская область,

    поселок НоваяТихоновка

    15.

    ефрейтор

    КУРМАНБАЕВ

    Анас

    1900 – 20.08.1943

    19

    17

    Кызыл-Ординская область, Терен-Узякский район

    16.

    младший сержант

    МУХАНБЕКОВ

    (МУХАНБЕТОВ)

    Табил

    1921 – 24.03.1943

    37

    28

    Актюбинская область, Ольский район, поселок Дзержинский

    17.

    рядовой

    РАИСОВ

    Нуримид

    1915 – 04.11.1942

    45

    37

    Казахстанская область, Кичумский район, Бакаульский сельсовет

    18.

    рядовой

    РУСТЕМОВ

    Искандр

    1912 – 07.07.1943

    45

    7

    Южно-Казахстанская область, Туркестанский район, Урлаганский сельсовет

    19.

    САРКИБАЕВ

    Арзабек

    1903 – 22.05.1944

    17

    7

    Казахстанская область, Махтарянский район, село Махтарян

    20.

    рядовой

    СУХОРУКОВ

    Герасим Иосифович

    1904 - 21.04.1943

    20

    39

    город Алма-Ата

    21.

    рядовой

    ТУРГУНБЕКОВ

    (ТУРЛУНБЕКОВ)

    Базарбай

    1914 – 07.09.1943

    5

    8

    Джамбульская область, Свердловский район, колхоз Антония

    22.

    рядовой

    УСТЕНКО

    Антон Дмитриевич

    1902 – 24.03.1942

    28

    35

    город Алма-Ата

    23.

    рядовой

    УТБЕРГЕНОВ

    Жусан

    1904 – 03.01.1945

    42

    44

    Джамбульская область, Чуский район

    24.

    капитан

    3 ранга

    ЦЕЛИН

    Антон Иванович

    1892 – 27.01.1944

    28

    45

    Казахская ССР,

    станция Изебахта

    Городское кладбище «Балино» воинский участок «Солдат»

    (г. Иваново, ул. 2-я Сельская)

    25.

    рядовой

    ДЖУМБАЕВ

    Тестовой

    1915 – 21.07 1944

    6

    6

    Акмолинская область, Сталинский район, совхоз Иибек

    26.

    рядовой

    КОЗЕНБАЕВ

    (РОЗЕНБАЕВ)

    Туабек

    1919 – 28.05.1944

    30

    18

    Чемкентская область, колхоз Доханиуль

    27.

    рядовой

    КРОТКОВ

    Вениамин Александрович

    1923 – 28.04.1944

    31

    19

    город Семипалатинск

    28.

    сержант

    КУРМАНБАЕВ

    Ниндабай

    1916 – 19.09.1944

    6

    31

    город Алма-Ата

    29.

    рядовой

    МАКОШЕЕВ

    Нурмухамед

    1894 – 30.03.1943

    25

    2

    Семипалатинская область, Айчульский район

    30.

    рядовой

    МУСИН

    Бабусан

    1914 – 04.05.1944

    30

    19

    город Акмолинск

    31.

    старший сержант

    ШЕИМАРДИНОВ

    Молдагамит

    1907 – 21.05.1944

    30

    28

    Акмолинская

    область, Рузаевский район,

    колхоз Ахабас

    32.

    рядовой

    ЯВОРСКИЙ А.

    Зиновьевич

    1900 – 07.09.1941

    7

    15

    город Актюбинск

    Общее кладбище «Соснево», воинский участок

    (г. Иваново, ул. Окуловой, 69)

    33.

    рядовой

    АБДУРАХМАНОВ

    Каукгит

    1901 – 9.05.1943

    1

    6

    Петропавловская область, Аэртовский район

    34.

    младший сержант

    АМАНДАКОВ

    Адрагим

    1903 – 29.04.1943

    6

    7

    город Алма-Ата

    35.

    рядовой

    БУСЛОВ

    Максим Иванович

    1909 – 30.06.1942

    7

    8

    Кустанайская область, Тарановский район, поселок Викторовка

    36.

    рядовой

    ДУСЕНКОВ

    (ДУСЕНОВ)

    Щинобай

    1903 – 5.10.1943

    4

    6

    Южно-Казахстанская область, Киричинский район, колхоз МахтеменДусенова

    37.

    младший лейтенант

    ИВАНОВ

    Николай Михайлович

    1908 – 25.03.1945

    Братская

    могила

    Восточно-Казахстанская область, Предгорненский район, село Березовка

    38.

    рядовой

    КОХАН

    Иван Андреевич

    1902 – 5.03.1945

    3

    8

    Акмолинская область, Арбекбельский район, село Ключевка

    39.

    рядовой

    КУЛАГИН

    Петр Филиппович

    1904 – 30.08.1943

    1

    7

    город Чимкент

    40.

    рядовой

    РОЗЕНЦВАЙГ

    Исаак Ефимович

    1926 – 9.10.1944

    5

    2

    Алма-Атинская область,

    станция Уш-Тобе

    41.

    рядовой

    САДЫХОВ

    Пердабай

    1900 – 14.01.1943

    1

    2

    город Кызыл-Кум, станция

    Тызак, совхоз Чускурган

    42.

    рядовой

    САРБАЙ

    Сербибай

    1907 – 14.09.1942

    1

    1

    Павлодарская область, Букогорский район, колхоз Весенний труд

    43.

    рядовой

    ТАЙЛАКАНОВ

    Ермекбай

    1895 – 9.10.1943

    1

    7

    Карагандинская область, Карколинский район, колхоз

    1 мая

    44.

    старший сержант

    ТИТОБАЕВ

    Джи

    1911 – 4.04.1943

    3

    6

    город Алма-Ата

    45.

    рядовой

    УРЗАБАЕВ

    Чувандас

    1924 – 12.04.1943

    1

    2

    Чимкентская область,

    Ленгорский район, колхоз

    Джанди

    46.

    рядовой

    ХАНИН

    Николай Парфёнович

    1922 – 25.11.1944

    4

    2

    город Алма-Ата

    47.

    рядовой

    ЭМИРОВ

    Ильяхон

    1893 – 30.07.1943

    Братская

    могила

    Алма-Атинская область, Энбекши-Казахский район

    Городское кладбище, воинский участок

    (Ивановская обл., Ивановский р-н, г. Кохма, ул. Шеевых, 75)

    48.

    рядовой

    ДЮЖЕВ

    (ДЮЖОВ)

    Григорий Петрович

    н/д – 15.07.1944

    -

    -

    Алма-Атинская область, Тембульский район, село Узунагал

    49.

    рядовой

    ЗЯБЛИКОВ

    Иван Севастьянович

    1896 – 13.10.1942

    -

    -

    С. Казахстанская область, Мамонтовский район

    50.

    рядовой

    КОПАИТОВ

    Астказы

    1919 – 1.9.1941

    -

    -

    г. Семипалатинск

    Общее кладбище г. Комсомольск, воинский участок

    (Ивановская обл., Комсомольский р-н, г. Комсомольск, ул. Колганова)

    51.

    ефрейтор

    БУСЫГИН

    Семен Степанович

    1924 – 21.12.1943

    -

    -

    В. Казахстанская область, Верхубинский район, село Выдриха

    Городское кладбище, братская могила

    (Ивановская обл., Пучежский р-н, г. Пучеж, ул. Юрьевецкая)

    52.

    рядовой

    ОСМАНКУЛОВ

    Ахмет

    1920 – 18.9.1942

    -

    -

    Семипалатинская область, Оягузский район, село Сергеево

    Городское кладбище «Сокольники», воинский участок

    (Ивановская обл., Кинешемский район, г. Кинешма, ул. Спортивная)

    53.

    рядовой

    БИКАСИДОВ

    Кудай

    1903 - 1944

    братская

    могила №30

    Алма-Атинская область

    54.

    рядовой

    ДЕМЕНТЬЕВ

    Петр Иванович

    1921 - 1944

    братская

    могила №27

    Казахстанская область

    55.

    рядовой

    ИСМУХАМЕДОВ

    Юлдан

    1907 - 1944

    1

    51

    Карагандинская область

    56.

    рядовой

    ИСАМБАЕВ

    Магомет

    1908 – 1944

    4

    1

    Акмолинская область

    57.

    рядовой

    МАРКЕЕВ

    Иван Иванович

    1923 - 1943

    братская

    могила №41

    Казахстанская область

    58.

    рядовой

    НУРБЕКОВ

    Салчабай

    1898 - 1944

    1

    9

    Джамбульская область

    59.

    сержант

    ПОПОВ

    Сергей Иванович

    1904 - 1944

    1

    8

    Карагандинская область

    60.

    рядовой

    РАСТОУЛЕТОВ

    Дюссен

    1925 - 1944

    3

    23

    Карагандинская область

    61.

    рядовой

    СНЯТКОВСКИЙ

    Франц Иванович

    1907 - 1945

    5

    3

    Акмолинская область

    62.

    рядовой

    ТИНЮГИН

    Степан Филиппович

    1906 - 1945

    4

    28

    Акмолинская область

    Воинское кладбище №1

    (Ивановская обл., Тейковский район, г. Тейково)

    63.

    рядовой

    АКЖАЛОВ

    Асиль

    1915 - 1943

    братская

    могила №3

    Чимкентская область, Ленинский район, Каратасский сельский совет

    64.

    рядовой

    ВТОРУШИН

    Алексей Дмитриевич

    1924 - 1942

    братская

    могила №1

    Алма-Атинская область, Илийский район, станция Талгар

    Воинское кладбище №2

    (Ивановская обл., Тейковский район, г. Тейково)

    65.

    рядовой

    АКШАЛОВ

    Асиль

    1915 - 1943

    -

    14

    Кульшинский район, колхоз Мелькоп

    66.

    рядовой

    БИЛЬШБАТОВ

    Джарий

    1895 – 11.8.1943

    -

    34

    Картасский район, сельский совет Зюзиль, колхоз Кохбей

    67.

    рядовой

    ДЖАПАНОВ

    Капубай

    1914 - 1943

    -

    35

    город Алма-Ата

    68.

    рядовой

    ДЗАНАЗАКОВ

    Адзада

    1896 - 1944

    -

    38

    город Алма-Ата, Каскеленский район, колхоз Политотдел

    69.

    рядовой

    ЖУНУСОВ

    Осман

    1901 – 26.10.1943

    -

    46

    Алма-Атинская область, Илийский район, станция Талгар, колхоз К.Маркса

    70.

    сержант

    ИСУПОВ

    Иван Васильевич

    1911 - 1943

    -

    49

    Чимкентская область, Армейский район, колхоз Социализм

    71.

    рядовой

    КУРИЛОВ

    Андрей Степанович

    1925 – 17.3.1942

    -

    51

    Семипалатинская область, Аксуатский район, село Аксуат, колхоз Джанаурай

    72.

    рядовой

    НАСОНОВ

    Иван Иванович

    1925 - 1942

    -

    54

    Северо-Казахстанская область, Кокчетавский район, колхоз Фрунзе

    Воинское кладбище №3

    (Ивановская обл., Тейковский район, г. Тейково)

    73.

    рядовой

    ДЖИЛТИРОВ

    Ерхал

    1898 - 1942

    -

    3

    Восточно-Казахстанская область, Тарбагабайский район, сельсовет им. Горького, колхоз Мала-Мама

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    История Казахстана Армия ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Россия Общество
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