Родственников 73 воинов-казахстанцев, похороненных в Ивановской области, разыскивает Минобороны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство обороны Казахстана получило сведения о захоронении казахстанцев, которые погибли в войне 1941-1945 годов и были захоронены на территории Ивановской области Российской Федерации, передает МИА «Казинформ».
Сведения были получены из данных учета воинских захоронений военного комиссариата Ивановской области и направлены Министерством обороны России в адрес Министерства обороны Казахстана.
В списке значатся 73 казахстанца. Рядовые, ефрейторы, сержанты, капитаны и старшины из разных областей, городов и сел Казахстана покоятся на кладбищах в городах Иваново, Комсомольск, Кохма, Пучеж, Кинешма, Тейково, а также на воинских кладбищах №1 и 2 Ивановской области. Ранее места их гибели и захоронения были неизвестны. Возможно, эти сведения помогут кому-то из казахстанцев найти своих близких.
Министерством обороны Казахстана проводится работа по поиску родственников погибших через местные органы военного управления в регионах.
СВЕДЕНИЯ
о воинах-казахстанцах, захороненных на территории Ивановской области
в период войны 1941-1945 годов
Городское кладбище «Балино», воинский участок «Скорбящая мать»
(г. Иваново, ул. 2-я Сельская)
№ п/п
в/звание
фамилия, имя, отчество
годы жизни
место захоронения
место жительство родственников
квартал
№ могилы
1.
рядовой
АБДУРАХМАНОВ Аляс
1906 – 17.04.1943
39
14
Семипалатинская область, Банский район
2.
младший сержант
АБИЕВ
Ургатитан
1899 – 12.03.1943
39
6
Актюбинская область, город Челкар
3.
рядовой
АНТАНЖАЙ
Матик
1897 – 10.05.1943
41
34
Семипалатинская область,
село Янгалка
4.
сержант
БАЛБАШИРОВ Узакбай Кустабаевич
1924 – 01.05.1944
40
6
Кустанайская область, Денисовский район, Лятский сельсовет, аул Аксуал
5.
рядовой
ВАСИЛЬЧЕНКО Федор
Максимович
1918 – 17.11.1941
30
19
Южно-Казахстанская область, село Евгеньевка
6.
рядовой
ГАМДИЮВ
Калин
1913 – 24.12.1943
18
11
Павлодарская область, Павлодарский район, колхоз 17 партсъезда
7.
старшина
ДЖАЙЛИДОВ
Тесген
1915 – 11.09.1943
45
33
Северо-Казахстанская область, Джангалинский район, колхоз
Новый путь
8.
рядовой
ДЖАРКЕЕВ
Бекеталл
1902 – 10.05.1944
3
17
Западно-Казахстанская область, Канчерловский район
9.
рядовой
ЗАВАЛКО
Данил
Петрович
1902 – 12.04.1942
6
16
Восточно-Казахстанская область, Таврийский район, село Троицкое
10.
рядовой
ИЛЬИЧЕНКО
(ИЛЬЧЕНКО)
Кузьма Иванович
1912 – 09.04.1943
30
37
Семипалатинская область, Коникстовский район,
село Большая Буконь
11.
рядовой
КАРИМОВ
Алим
1909 – 13.04.1943
25
34
Семипалатинская область, Жарминский район,
деревня Рудино
12.
старший сержант
КАСИМОВ
Жумополи
1915 – 15.09.1942
19
37
город Алма-Ата
13.
рядовой
КИРИЧЕНКО
(КУЛИЧЕНКО)
Гордей Петрович
1899 – 02.12.1942
43
36
Северо-Казахстанская область, Булаевский район, поселок 220
14.
рядовой
КОЛЫЧЕВ
Иван Ильич
1904 – 04.12.1942
8
19
Карагандинская область,
поселок НоваяТихоновка
15.
ефрейтор
КУРМАНБАЕВ
Анас
1900 – 20.08.1943
19
17
Кызыл-Ординская область, Терен-Узякский район
16.
младший сержант
МУХАНБЕКОВ
(МУХАНБЕТОВ)
Табил
1921 – 24.03.1943
37
28
Актюбинская область, Ольский район, поселок Дзержинский
17.
рядовой
РАИСОВ
Нуримид
1915 – 04.11.1942
45
37
Казахстанская область, Кичумский район, Бакаульский сельсовет
18.
рядовой
РУСТЕМОВ
Искандр
1912 – 07.07.1943
45
7
Южно-Казахстанская область, Туркестанский район, Урлаганский сельсовет
19.
САРКИБАЕВ
Арзабек
1903 – 22.05.1944
17
7
Казахстанская область, Махтарянский район, село Махтарян
20.
рядовой
СУХОРУКОВ
Герасим Иосифович
1904 - 21.04.1943
20
39
город Алма-Ата
21.
рядовой
ТУРГУНБЕКОВ
(ТУРЛУНБЕКОВ)
Базарбай
1914 – 07.09.1943
5
8
Джамбульская область, Свердловский район, колхоз Антония
22.
рядовой
УСТЕНКО
Антон Дмитриевич
1902 – 24.03.1942
28
35
город Алма-Ата
23.
рядовой
УТБЕРГЕНОВ
Жусан
1904 – 03.01.1945
42
44
Джамбульская область, Чуский район
24.
капитан
3 ранга
ЦЕЛИН
Антон Иванович
1892 – 27.01.1944
28
45
Казахская ССР,
станция Изебахта
Городское кладбище «Балино» воинский участок «Солдат»
(г. Иваново, ул. 2-я Сельская)
25.
рядовой
ДЖУМБАЕВ
Тестовой
1915 – 21.07 1944
6
6
Акмолинская область, Сталинский район, совхоз Иибек
26.
рядовой
КОЗЕНБАЕВ
(РОЗЕНБАЕВ)
Туабек
1919 – 28.05.1944
30
18
Чемкентская область, колхоз Доханиуль
27.
рядовой
КРОТКОВ
Вениамин Александрович
1923 – 28.04.1944
31
19
город Семипалатинск
28.
сержант
КУРМАНБАЕВ
Ниндабай
1916 – 19.09.1944
6
31
город Алма-Ата
29.
рядовой
МАКОШЕЕВ
Нурмухамед
1894 – 30.03.1943
25
2
Семипалатинская область, Айчульский район
30.
рядовой
МУСИН
Бабусан
1914 – 04.05.1944
30
19
город Акмолинск
31.
старший сержант
ШЕИМАРДИНОВ
Молдагамит
1907 – 21.05.1944
30
28
Акмолинская
область, Рузаевский район,
колхоз Ахабас
32.
рядовой
ЯВОРСКИЙ А.
Зиновьевич
1900 – 07.09.1941
7
15
город Актюбинск
Общее кладбище «Соснево», воинский участок
(г. Иваново, ул. Окуловой, 69)
33.
рядовой
АБДУРАХМАНОВ
Каукгит
1901 – 9.05.1943
1
6
Петропавловская область, Аэртовский район
34.
младший сержант
АМАНДАКОВ
Адрагим
1903 – 29.04.1943
6
7
город Алма-Ата
35.
рядовой
БУСЛОВ
Максим Иванович
1909 – 30.06.1942
7
8
Кустанайская область, Тарановский район, поселок Викторовка
36.
рядовой
ДУСЕНКОВ
(ДУСЕНОВ)
Щинобай
1903 – 5.10.1943
4
6
Южно-Казахстанская область, Киричинский район, колхоз МахтеменДусенова
37.
младший лейтенант
ИВАНОВ
Николай Михайлович
1908 – 25.03.1945
Братская
могила
Восточно-Казахстанская область, Предгорненский район, село Березовка
38.
рядовой
КОХАН
Иван Андреевич
1902 – 5.03.1945
3
8
Акмолинская область, Арбекбельский район, село Ключевка
39.
рядовой
КУЛАГИН
Петр Филиппович
1904 – 30.08.1943
1
7
город Чимкент
40.
рядовой
РОЗЕНЦВАЙГ
Исаак Ефимович
1926 – 9.10.1944
5
2
Алма-Атинская область,
станция Уш-Тобе
41.
рядовой
САДЫХОВ
Пердабай
1900 – 14.01.1943
1
2
город Кызыл-Кум, станция
Тызак, совхоз Чускурган
42.
рядовой
САРБАЙ
Сербибай
1907 – 14.09.1942
1
1
Павлодарская область, Букогорский район, колхоз Весенний труд
43.
рядовой
ТАЙЛАКАНОВ
Ермекбай
1895 – 9.10.1943
1
7
Карагандинская область, Карколинский район, колхоз
1 мая
44.
старший сержант
ТИТОБАЕВ
Джи
1911 – 4.04.1943
3
6
город Алма-Ата
45.
рядовой
УРЗАБАЕВ
Чувандас
1924 – 12.04.1943
1
2
Чимкентская область,
Ленгорский район, колхоз
Джанди
46.
рядовой
ХАНИН
Николай Парфёнович
1922 – 25.11.1944
4
2
город Алма-Ата
47.
рядовой
ЭМИРОВ
Ильяхон
1893 – 30.07.1943
Братская
могила
Алма-Атинская область, Энбекши-Казахский район
Городское кладбище, воинский участок
(Ивановская обл., Ивановский р-н, г. Кохма, ул. Шеевых, 75)
48.
рядовой
ДЮЖЕВ
(ДЮЖОВ)
Григорий Петрович
н/д – 15.07.1944
-
-
Алма-Атинская область, Тембульский район, село Узунагал
49.
рядовой
ЗЯБЛИКОВ
Иван Севастьянович
1896 – 13.10.1942
-
-
С. Казахстанская область, Мамонтовский район
50.
рядовой
КОПАИТОВ
Астказы
1919 – 1.9.1941
-
-
г. Семипалатинск
Общее кладбище г. Комсомольск, воинский участок
(Ивановская обл., Комсомольский р-н, г. Комсомольск, ул. Колганова)
51.
ефрейтор
БУСЫГИН
Семен Степанович
1924 – 21.12.1943
-
-
В. Казахстанская область, Верхубинский район, село Выдриха
Городское кладбище, братская могила
(Ивановская обл., Пучежский р-н, г. Пучеж, ул. Юрьевецкая)
52.
рядовой
ОСМАНКУЛОВ
Ахмет
1920 – 18.9.1942
-
-
Семипалатинская область, Оягузский район, село Сергеево
Городское кладбище «Сокольники», воинский участок
(Ивановская обл., Кинешемский район, г. Кинешма, ул. Спортивная)
53.
рядовой
БИКАСИДОВ
Кудай
1903 - 1944
братская
могила №30
Алма-Атинская область
54.
рядовой
ДЕМЕНТЬЕВ
Петр Иванович
1921 - 1944
братская
могила №27
Казахстанская область
55.
рядовой
ИСМУХАМЕДОВ
Юлдан
1907 - 1944
1
51
Карагандинская область
56.
рядовой
ИСАМБАЕВ
Магомет
1908 – 1944
4
1
Акмолинская область
57.
рядовой
МАРКЕЕВ
Иван Иванович
1923 - 1943
братская
могила №41
Казахстанская область
58.
рядовой
НУРБЕКОВ
Салчабай
1898 - 1944
1
9
Джамбульская область
59.
сержант
ПОПОВ
Сергей Иванович
1904 - 1944
1
8
Карагандинская область
60.
рядовой
РАСТОУЛЕТОВ
Дюссен
1925 - 1944
3
23
Карагандинская область
61.
рядовой
СНЯТКОВСКИЙ
Франц Иванович
1907 - 1945
5
3
Акмолинская область
62.
рядовой
ТИНЮГИН
Степан Филиппович
1906 - 1945
4
28
Акмолинская область
Воинское кладбище №1
(Ивановская обл., Тейковский район, г. Тейково)
63.
рядовой
АКЖАЛОВ
Асиль
1915 - 1943
братская
могила №3
Чимкентская область, Ленинский район, Каратасский сельский совет
64.
рядовой
ВТОРУШИН
Алексей Дмитриевич
1924 - 1942
братская
могила №1
Алма-Атинская область, Илийский район, станция Талгар
Воинское кладбище №2
(Ивановская обл., Тейковский район, г. Тейково)
65.
рядовой
АКШАЛОВ
Асиль
1915 - 1943
-
14
Кульшинский район, колхоз Мелькоп
66.
рядовой
БИЛЬШБАТОВ
Джарий
1895 – 11.8.1943
-
34
Картасский район, сельский совет Зюзиль, колхоз Кохбей
67.
рядовой
ДЖАПАНОВ
Капубай
1914 - 1943
-
35
город Алма-Ата
68.
рядовой
ДЗАНАЗАКОВ
Адзада
1896 - 1944
-
38
город Алма-Ата, Каскеленский район, колхоз Политотдел
69.
рядовой
ЖУНУСОВ
Осман
1901 – 26.10.1943
-
46
Алма-Атинская область, Илийский район, станция Талгар, колхоз К.Маркса
70.
сержант
ИСУПОВ
Иван Васильевич
1911 - 1943
-
49
Чимкентская область, Армейский район, колхоз Социализм
71.
рядовой
КУРИЛОВ
Андрей Степанович
1925 – 17.3.1942
-
51
Семипалатинская область, Аксуатский район, село Аксуат, колхоз Джанаурай
72.
рядовой
НАСОНОВ
Иван Иванович
1925 - 1942
-
54
Северо-Казахстанская область, Кокчетавский район, колхоз Фрунзе
Воинское кладбище №3
(Ивановская обл., Тейковский район, г. Тейково)
73.
рядовой
ДЖИЛТИРОВ
Ерхал
1898 - 1942
-
3
Восточно-Казахстанская область, Тарбагабайский район, сельсовет им. Горького, колхоз Мала-Мама