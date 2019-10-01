Родственников 73 воинов-казахстанцев, похороненных в Ивановской области, разыскивает Минобороны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство обороны Казахстана получило сведения о захоронении казахстанцев, которые погибли в войне 1941-1945 годов и были захоронены на территории Ивановской области Российской Федерации, передает МИА «Казинформ».

Сведения были получены из данных учета воинских захоронений военного комиссариата Ивановской области и направлены Министерством обороны России в адрес Министерства обороны Казахстана.

В списке значатся 73 казахстанца. Рядовые, ефрейторы, сержанты, капитаны и старшины из разных областей, городов и сел Казахстана покоятся на кладбищах в городах Иваново, Комсомольск, Кохма, Пучеж, Кинешма, Тейково, а также на воинских кладбищах №1 и 2 Ивановской области. Ранее места их гибели и захоронения были неизвестны. Возможно, эти сведения помогут кому-то из казахстанцев найти своих близких.

Министерством обороны Казахстана проводится работа по поиску родственников погибших через местные органы военного управления в регионах.

СВЕДЕНИЯ

о воинах-казахстанцах, захороненных на территории Ивановской области

в период войны 1941-1945 годов

Городское кладбище «Балино», воинский участок «Скорбящая мать»

(г. Иваново, ул. 2-я Сельская)

№ п/п

в/звание

фамилия, имя, отчество

годы жизни

место захоронения

место жительство родственников

квартал

№ могилы

1.

рядовой

АБДУРАХМАНОВ Аляс

1906 – 17.04.1943

39

14

Семипалатинская область, Банский район

2.

младший сержант

АБИЕВ

Ургатитан

1899 – 12.03.1943

39

6

Актюбинская область, город Челкар

3.

рядовой

АНТАНЖАЙ

Матик

1897 – 10.05.1943

41

34

Семипалатинская область,

село Янгалка

4.

сержант

БАЛБАШИРОВ Узакбай Кустабаевич

1924 – 01.05.1944

40

6

Кустанайская область, Денисовский район, Лятский сельсовет, аул Аксуал

5.

рядовой

ВАСИЛЬЧЕНКО Федор

Максимович

1918 – 17.11.1941

30

19

Южно-Казахстанская область, село Евгеньевка

6.

рядовой

ГАМДИЮВ

Калин

1913 – 24.12.1943

18

11

Павлодарская область, Павлодарский район, колхоз 17 партсъезда

7.

старшина

ДЖАЙЛИДОВ

Тесген

1915 – 11.09.1943

45

33

Северо-Казахстанская область, Джангалинский район, колхоз

Новый путь

8.

рядовой

ДЖАРКЕЕВ

Бекеталл

1902 – 10.05.1944

3

17

Западно-Казахстанская область, Канчерловский район

9.

рядовой

ЗАВАЛКО

Данил

Петрович

1902 – 12.04.1942

6

16

Восточно-Казахстанская область, Таврийский район, село Троицкое

10.

рядовой

ИЛЬИЧЕНКО

(ИЛЬЧЕНКО)

Кузьма Иванович

1912 – 09.04.1943

30

37

Семипалатинская область, Коникстовский район,

село Большая Буконь

11.

рядовой

КАРИМОВ

Алим

1909 – 13.04.1943

25

34

Семипалатинская область, Жарминский район,

деревня Рудино

12.

старший сержант

КАСИМОВ

Жумополи

1915 – 15.09.1942

19

37

город Алма-Ата

13.

рядовой

КИРИЧЕНКО

(КУЛИЧЕНКО)

Гордей Петрович

1899 – 02.12.1942

43

36

Северо-Казахстанская область, Булаевский район, поселок 220

14.

рядовой

КОЛЫЧЕВ

Иван Ильич

1904 – 04.12.1942

8

19

Карагандинская область,

поселок НоваяТихоновка

15.

ефрейтор

КУРМАНБАЕВ

Анас

1900 – 20.08.1943

19

17

Кызыл-Ординская область, Терен-Узякский район

16.

младший сержант

МУХАНБЕКОВ

(МУХАНБЕТОВ)

Табил

1921 – 24.03.1943

37

28

Актюбинская область, Ольский район, поселок Дзержинский

17.

рядовой

РАИСОВ

Нуримид

1915 – 04.11.1942

45

37

Казахстанская область, Кичумский район, Бакаульский сельсовет

18.

рядовой

РУСТЕМОВ

Искандр

1912 – 07.07.1943

45

7

Южно-Казахстанская область, Туркестанский район, Урлаганский сельсовет

19.

САРКИБАЕВ

Арзабек

1903 – 22.05.1944

17

7

Казахстанская область, Махтарянский район, село Махтарян

20.

рядовой

СУХОРУКОВ

Герасим Иосифович

1904 - 21.04.1943

20

39

город Алма-Ата

21.

рядовой

ТУРГУНБЕКОВ

(ТУРЛУНБЕКОВ)

Базарбай

1914 – 07.09.1943

5

8

Джамбульская область, Свердловский район, колхоз Антония

22.

рядовой

УСТЕНКО

Антон Дмитриевич

1902 – 24.03.1942

28

35

город Алма-Ата

23.

рядовой

УТБЕРГЕНОВ

Жусан

1904 – 03.01.1945

42

44

Джамбульская область, Чуский район

24.

капитан

3 ранга

ЦЕЛИН

Антон Иванович

1892 – 27.01.1944

28

45

Казахская ССР,

станция Изебахта

Городское кладбище «Балино» воинский участок «Солдат»

(г. Иваново, ул. 2-я Сельская)

25.

рядовой

ДЖУМБАЕВ

Тестовой

1915 – 21.07 1944

6

6

Акмолинская область, Сталинский район, совхоз Иибек

26.

рядовой

КОЗЕНБАЕВ

(РОЗЕНБАЕВ)

Туабек

1919 – 28.05.1944

30

18

Чемкентская область, колхоз Доханиуль

27.

рядовой

КРОТКОВ

Вениамин Александрович

1923 – 28.04.1944

31

19

город Семипалатинск

28.

сержант

КУРМАНБАЕВ

Ниндабай

1916 – 19.09.1944

6

31

город Алма-Ата

29.

рядовой

МАКОШЕЕВ

Нурмухамед

1894 – 30.03.1943

25

2

Семипалатинская область, Айчульский район

30.

рядовой

МУСИН

Бабусан

1914 – 04.05.1944

30

19

город Акмолинск

31.

старший сержант

ШЕИМАРДИНОВ

Молдагамит

1907 – 21.05.1944

30

28

Акмолинская

область, Рузаевский район,

колхоз Ахабас

32.

рядовой

ЯВОРСКИЙ А.

Зиновьевич

1900 – 07.09.1941

7

15

город Актюбинск

Общее кладбище «Соснево», воинский участок

(г. Иваново, ул. Окуловой, 69)

33.

рядовой

АБДУРАХМАНОВ

Каукгит

1901 – 9.05.1943

1

6

Петропавловская область, Аэртовский район

34.

младший сержант

АМАНДАКОВ

Адрагим

1903 – 29.04.1943

6

7

город Алма-Ата

35.

рядовой

БУСЛОВ

Максим Иванович

1909 – 30.06.1942

7

8

Кустанайская область, Тарановский район, поселок Викторовка

36.

рядовой

ДУСЕНКОВ

(ДУСЕНОВ)

Щинобай

1903 – 5.10.1943

4

6

Южно-Казахстанская область, Киричинский район, колхоз МахтеменДусенова

37.

младший лейтенант

ИВАНОВ

Николай Михайлович

1908 – 25.03.1945

Братская

могила

Восточно-Казахстанская область, Предгорненский район, село Березовка

38.

рядовой

КОХАН

Иван Андреевич

1902 – 5.03.1945

3

8

Акмолинская область, Арбекбельский район, село Ключевка

39.

рядовой

КУЛАГИН

Петр Филиппович

1904 – 30.08.1943

1

7

город Чимкент

40.

рядовой

РОЗЕНЦВАЙГ

Исаак Ефимович

1926 – 9.10.1944

5

2

Алма-Атинская область,

станция Уш-Тобе

41.

рядовой

САДЫХОВ

Пердабай

1900 – 14.01.1943

1

2

город Кызыл-Кум, станция

Тызак, совхоз Чускурган

42.

рядовой

САРБАЙ

Сербибай

1907 – 14.09.1942

1

1

Павлодарская область, Букогорский район, колхоз Весенний труд

43.

рядовой

ТАЙЛАКАНОВ

Ермекбай

1895 – 9.10.1943

1

7

Карагандинская область, Карколинский район, колхоз

1 мая

44.

старший сержант

ТИТОБАЕВ

Джи

1911 – 4.04.1943

3

6

город Алма-Ата

45.

рядовой

УРЗАБАЕВ

Чувандас

1924 – 12.04.1943

1

2

Чимкентская область,

Ленгорский район, колхоз

Джанди

46.

рядовой

ХАНИН

Николай Парфёнович

1922 – 25.11.1944

4

2

город Алма-Ата

47.

рядовой

ЭМИРОВ

Ильяхон

1893 – 30.07.1943

Братская

могила

Алма-Атинская область, Энбекши-Казахский район

Городское кладбище, воинский участок

(Ивановская обл., Ивановский р-н, г. Кохма, ул. Шеевых, 75)

48.

рядовой

ДЮЖЕВ

(ДЮЖОВ)

Григорий Петрович

н/д – 15.07.1944

-

-

Алма-Атинская область, Тембульский район, село Узунагал

49.

рядовой

ЗЯБЛИКОВ

Иван Севастьянович

1896 – 13.10.1942

-

-

С. Казахстанская область, Мамонтовский район

50.

рядовой

КОПАИТОВ

Астказы

1919 – 1.9.1941

-

-

г. Семипалатинск

Общее кладбище г. Комсомольск, воинский участок

(Ивановская обл., Комсомольский р-н, г. Комсомольск, ул. Колганова)

51.

ефрейтор

БУСЫГИН

Семен Степанович

1924 – 21.12.1943

-

-

В. Казахстанская область, Верхубинский район, село Выдриха

Городское кладбище, братская могила

(Ивановская обл., Пучежский р-н, г. Пучеж, ул. Юрьевецкая)

52.

рядовой

ОСМАНКУЛОВ

Ахмет

1920 – 18.9.1942

-

-

Семипалатинская область, Оягузский район, село Сергеево

Городское кладбище «Сокольники», воинский участок

(Ивановская обл., Кинешемский район, г. Кинешма, ул. Спортивная)

53.

рядовой

БИКАСИДОВ

Кудай

1903 - 1944

братская

могила №30

Алма-Атинская область

54.

рядовой

ДЕМЕНТЬЕВ

Петр Иванович

1921 - 1944

братская

могила №27

Казахстанская область

55.

рядовой

ИСМУХАМЕДОВ

Юлдан

1907 - 1944

1

51

Карагандинская область

56.

рядовой

ИСАМБАЕВ

Магомет

1908 – 1944

4

1

Акмолинская область

57.

рядовой

МАРКЕЕВ

Иван Иванович

1923 - 1943

братская

могила №41

Казахстанская область

58.

рядовой

НУРБЕКОВ

Салчабай

1898 - 1944

1

9

Джамбульская область

59.

сержант

ПОПОВ

Сергей Иванович

1904 - 1944

1

8

Карагандинская область

60.

рядовой

РАСТОУЛЕТОВ

Дюссен

1925 - 1944

3

23

Карагандинская область

61.

рядовой

СНЯТКОВСКИЙ

Франц Иванович

1907 - 1945

5

3

Акмолинская область

62.

рядовой

ТИНЮГИН

Степан Филиппович

1906 - 1945

4

28

Акмолинская область

Воинское кладбище №1

(Ивановская обл., Тейковский район, г. Тейково)

63.

рядовой

АКЖАЛОВ

Асиль

1915 - 1943

братская

могила №3

Чимкентская область, Ленинский район, Каратасский сельский совет

64.

рядовой

ВТОРУШИН

Алексей Дмитриевич

1924 - 1942

братская

могила №1

Алма-Атинская область, Илийский район, станция Талгар

Воинское кладбище №2

(Ивановская обл., Тейковский район, г. Тейково)

65.

рядовой

АКШАЛОВ

Асиль

1915 - 1943

-

14

Кульшинский район, колхоз Мелькоп

66.

рядовой

БИЛЬШБАТОВ

Джарий

1895 – 11.8.1943

-

34

Картасский район, сельский совет Зюзиль, колхоз Кохбей

67.

рядовой

ДЖАПАНОВ

Капубай

1914 - 1943

-

35

город Алма-Ата

68.

рядовой

ДЗАНАЗАКОВ

Адзада

1896 - 1944

-

38

город Алма-Ата, Каскеленский район, колхоз Политотдел

69.

рядовой

ЖУНУСОВ

Осман

1901 – 26.10.1943

-

46

Алма-Атинская область, Илийский район, станция Талгар, колхоз К.Маркса

70.

сержант

ИСУПОВ

Иван Васильевич

1911 - 1943

-

49

Чимкентская область, Армейский район, колхоз Социализм

71.

рядовой

КУРИЛОВ

Андрей Степанович

1925 – 17.3.1942

-

51

Семипалатинская область, Аксуатский район, село Аксуат, колхоз Джанаурай

72.

рядовой

НАСОНОВ

Иван Иванович

1925 - 1942

-

54

Северо-Казахстанская область, Кокчетавский район, колхоз Фрунзе

Воинское кладбище №3

(Ивановская обл., Тейковский район, г. Тейково)

73.

рядовой

ДЖИЛТИРОВ

Ерхал

1898 - 1942

-

3

Восточно-Казахстанская область, Тарбагабайский район, сельсовет им. Горького, колхоз Мала-Мама