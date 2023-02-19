Родственники казахстанских спасателей собрались в аэропорту Алматы в ожидании их прибытия

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первый эшелон казахстанских спасателей возвращается из Турции на Родину. Борт должен приземлиться в аэропорт Алматы ближе к часу ночи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Встречать казахстанских спасателей в аэропорт приехали их родственники, жены, дети, близкие, волонтеры и коллеги.

«Мы с шестилетней дочкой и группой волонтеров ждем супруга - Беркута Асанбаева. Он уже три года работает в РОСО. Несколько раз участвовал в спасательных операциях по Казахстану, но за рубежом - первый раз. Для нас это было волнительно, очень переживали. Он первым составом отправился в Турцию. В первое время у них не было связи, потом им подключили роуминг, что для нас было удобно. Правда у него не всегда получалось отвечать, так как был загруженный график. Раз в сутки получали вести, что с ними все хорошо. Мы были и этому рады. Все время мониторили новости, соцсети. Там были тяжелые условия, продолжались подземные толчки. Поэтому волновались и переживали. Мы очень скучаем по нему. Ждем с нетерпением», - поделилась жена спасателя Ляззат Калимова.

Также встретить своего брата-спасателя приехала Амангул Егеубекова.

«Я жду своего брата - Максата Жанжигитова. Он уже 10 лет работает спасателем. Очень скучаем по нему. Ждем с сестрой его с нетерпением. Очень переживали за него, молились. Мы понимаем, что это его работа и долг - спасать людей. Мы верим в него и очень им гордимся», - сказала Амангул Егеубекова.

Среди казахстанских спасателей, которые возвращаются в Алматы, есть и Биржан Байкулов.

«Мы ждем моего племянника Биржана Байкулова. Когда он уехал в Турцию, мы очень переживали, плакали. Это очень волнительно. Мы были с ними всегда на связи. Смотрели новости. Вот теперь ждем его и всех спасателей, всей страной. Биржан очень любит свою профессию. Уже работает 7 лет спасателем. Участвовал во многих спасательных операциях. Да, это очень опасная профессия, столько его отговаривали, но ему нравится его профессия. Он с детства гиперактивный, очень добрый, щедрый человек», - заявила тетя спасателя Гульнур Дюсебаева.

По данным ДЧС Алматы, на родину возвращаются 38 человек: 33 сотрудника РОСО, среди которых три кинологических расчета и 5 врачей медицины катастроф. Они вылетели в Турцию 7 февраля из Алматы.

Напомним, завершив спасательные мероприятия, первая группа спасателей МЧС РК возвращается в постоянное место дислокации в Алматы. Глава государства заявил, что казахстанских спасателей, которые участвовали в ликвидации последствий землетрясения в Турции, наградят по возвращении на Родину.

Фото: кадр из видео