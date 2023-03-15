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Родственники инвалидов будут получать зарплату – Минтруда

15 Марта 2023, 16:25
Родственники инвалидов будут получать зарплату – Минтруда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Предусматривается наделение новыми полномочиями комиссий по порталу социальных услуг. Об этом заявила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, представляя проект Социального кодекса на пленарном заседании Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главы Минтруда, одной из новел нового Социального кодекса является трансфомация системы социального обслуживания, главная цель которой – повышение доступности специальных социальных услуг (ССУ) для лиц с инвалидностью (ЛСИ).

«Предусматривается вовлечение членов семей в оказание услуг лицу, имеющему инвалидность. Родственники ЛСИ будут оформляться в качестве индивидуальных помощников с соответствующей оплатой труда и социальными отчислениями. Еще одно изменение – пересмотр стандартов ССУ и введение подушевого норматива. Для услуг будут отдельные нормативы, а для компенсаторных технических средств – предельные цены. Эти изменения, с одной стороны, приведут к дальнейшей монетизации некоторых видов техсредств или товаров, с другой стороны, широкое вовлечение частного сектора позволит обеспечить доступность ССУ, особенно в сельских населенных пунктах», – рассказала министр.

Кроме того, предусматривается наделение новыми полномочиями комиссий по порталу социальных услуг (ПСУ), созданных при местных исполнительных органах: прием и рассмотрение в течение 5 дней заявления ЛСИ о некачественном товаре или услуги; направление заявления поставщику и контроль его исполнения; принятие решения о снятии поставщика с ПСУ и включении в список недобросовестных поставщиков.


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