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      Северо-Казахстанская область

    «Родственник попал в ДТП»: 9 млн тенге отдали трое жителей СКО лжеполицейским

    10 Мая 2023, 19:36

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Прокуратура Северо-Казахстанской области предупредила жителей региона о сетевых аферистах, которые разыгрывают схему «ваш родственник попал в ДТП». В основном он ориентирован на пожилых людей. Как и в случаях со «звонками из банков», в обмане задействовано сразу несколько мошенников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

    За минувшие выходные в Северо-Казахстанской области подобной схемой были обмануты три жителя региона почти на 9 млн тенге.

    Одной из жертв мошенников стал 67-летний житель областного центра, ему позвонила женщина, представилась сотрудником полиции и сообщила, что по вине ее дочери произошло ДТП и пострадал человек. Затем «лжеполицейский» для решения данной ситуации требовала оплатить якобы потерпевшему 5 млн тенге, что и было сделано потерпевшим, который отдал мошеннице 3 млн тенге. Позже выяснилось, что с дочерью потерпевшего все в порядке и виновником дорожно-транспортное происшествия она не была.

    «Если неизвестное лицо позвонило и представилось сотрудником правоохранительных органов и сообщило о том что, родственник попал в беду, прежде чем предпринимать какие-то действия, положите трубку и попробуйте связаться со своим родственником. Позвоните в полицию «102» или «49-39-49». Не доверяйте звонкам незнакомых лиц. Не передавайте аферистам деньги и пароли от карт. Если заходит речь о финансовых вопросах, обязательно перепроверяйте полученную информацию по официальным каналам. Звоните в организации, от лица которых с вами разговаривали, и уточняйте, действительно ли там работают такие сотрудники», - предупредили в прокуратуре.

    С начала года, как отметили в ведомстве, в правоохранительные органы с заявлениями о мошенничествах обратились 315 лиц, обманутых на 772 млн тенге.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Генпрокуратура Мошенничество
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