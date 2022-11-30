Родственник Кайрата Боранбаева дал взятку двум сотрудникам АФМ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Департаментом собственной безопасности АФМ по результатам проведения оперативных мероприятий выявлен факт совершения коррупционного правонарушения отдельными сотрудниками. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

Так, изобличен факт дачи родственником следственно арестованного Боранбаева К.С. – Боранбаевым А.Т. незаконного вознаграждения отдельным сотрудникам оперативных подразделений.

По ходатайству АФМ судом в отношении Боранбаева А.Т. и двух сотрудников санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Подразделением собственной безопасности проводится досудебное расследование, иная информация в силу требований статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Как сообщалось ранее, Кайрату Боранбаеву продлили арест до 12 декабря.

17 марта по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе, был задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Боранбаев. 17 марта судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Расследование еще продолжается. В соответствии со статьей 201 УПК иная информация в интересах следствия не разглашается, сообщали ранее в пресс-службе суда.



