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    Родственник Кайрата Боранбаева дал взятку двум сотрудникам АФМ

    30 Ноября 2022, 19:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Департаментом собственной безопасности АФМ по результатам проведения оперативных мероприятий выявлен факт совершения коррупционного правонарушения отдельными сотрудниками. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

    Так, изобличен факт дачи родственником следственно арестованного Боранбаева К.С. – Боранбаевым А.Т. незаконного вознаграждения отдельным сотрудникам оперативных подразделений.

    По ходатайству АФМ судом в отношении Боранбаева А.Т. и двух сотрудников санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

    Подразделением собственной безопасности проводится досудебное расследование, иная информация в силу требований статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

    Как сообщалось ранее, Кайрату Боранбаеву продлили арест до 12 декабря.

    17 марта по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе, был задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Боранбаев. 17 марта судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Расследование еще продолжается. В соответствии со статьей 201 УПК иная информация в интересах следствия не разглашается, сообщали ранее в пресс-службе суда.
    Коррупция
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    Кайрату Боранбаеву продлили арест на два месяца
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