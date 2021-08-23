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    Родственница Елизаветы II пересечет пешком пустыню Аралкум в Казахстане

    23 Августа 2021, 08:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известная британская полярная исследовательница Рози Стэнсер отправилась в экспедицию в Аралкум, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение в Facebook посольства Великобритании в РК.

    Как отметили в британском посольстве, в 2004 году Стэнсер прошла на лыжах в одиночку и без пополнения запасов на Южный полюс в экспедиции, таща за собой сани с весом в двое больше её самой 1100 километров.

    Сейчас Рози находится в Казахстане в экспедиции в Аралкум - самой молодой пустыне, сформировавшейся на фоне высыхающего Аральского моря.

    Рози и ее подруга Пом, тоже полярная исследовательница пройдут пешком более 600 км, изучат местность, а так же позитивное влияние Кокаральской плотины.

    Интересный факт: Рози - двоюродная сестра королевы Елизаветы II.

    Побольше об экспедиции по пересечению Арала можно узнать на сайте http://www.rosiestancer.com.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МИД РК Туризм Экология Великобритания
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