Родственница Елизаветы II пересечет пешком пустыню Аралкум в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известная британская полярная исследовательница Рози Стэнсер отправилась в экспедицию в Аралкум, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение в Facebook посольства Великобритании в РК.

Как отметили в британском посольстве, в 2004 году Стэнсер прошла на лыжах в одиночку и без пополнения запасов на Южный полюс в экспедиции, таща за собой сани с весом в двое больше её самой 1100 километров.

Сейчас Рози находится в Казахстане в экспедиции в Аралкум - самой молодой пустыне, сформировавшейся на фоне высыхающего Аральского моря.

Рози и ее подруга Пом, тоже полярная исследовательница пройдут пешком более 600 км, изучат местность, а так же позитивное влияние Кокаральской плотины.

Интересный факт: Рози - двоюродная сестра королевы Елизаветы II.

Побольше об экспедиции по пересечению Арала можно узнать на сайте http://www.rosiestancer.com.