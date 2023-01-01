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    Родным погибших во время январских событий солдат вручили подарки на Новый год

    1 Января 2023, 15:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В канун Нового года в Карагандинском гарнизоне от имени министра внутренних дел генерал-полковника полиции Марата Ахметжанова были вручены подарки родителям героически погибших во время январских событий солдат – Айбата Аманова и Мадияра Кайсарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Поздравительные письма и подарки от главы ведомства, а также от имени заместителя министра внутренних дел – Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майора Еркина Ботаканова родителям Кайсарова Мадияра вручил начальник управления воспитательной и социально-правовой работы регионального командования «Орталық» Национальной гвардии полковник Серикбол Аденкулов.

    «Родителям Айбата Аманова, которые проживают в поселке Жана-Арка презенты вручил заместитель командира воинской части 6505 по воспитательной и социально-правовой работе подполковник Арман Сеитов. Офицеры поблагодарили родителей погибших солдат за воспитание достойных сыновей и поздравили их с наступающим Новым 2023 годом», - сообщили в пресс-службе регионального командования «Орталық» Национальной гвардии РК.

    Напомним, что Айбат Аманов и Мадияр Кайсаров трагически погибли во время январских событий при выполнении антитеррористической операции в городах Талдыкорган и Кызылорда. За отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга Указом Президента Республики Казахстан они были посмертно награждены орденами «Айбын» III-степени.

    Фото: Региональное командование «Орталық» Национальной гвардии РК

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Память МВД РК Январские события
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