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    Родным погибших в Узбекистане от препарата «Док-1 Макс» детей могут выплатить компенсацию

    19 Января 2023, 22:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Семьям детей, которые скончались после приема сиропа «Док-1 Макс», будет выплачена компенсация, если расследование подтвердит, что летальные случаи случились из-за препарата. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Узбекистана Эльмира Баситханова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Gazeta.uz.

    По словам Эльмиры Баситхановой, сейчас ведется расследование каждого случая смерти (официально сообщалось о 20 детях младшего возраста), устанавливаются препараты, которые дети принимали.

    «Если препарат, от которого произошло отравление, будет подтвержден документально, могут быть начаты юридические процессы по выплате компенсации», — сказала она.

    Эльмира Баситханова добавила, что люди настолько верили в это лекарство, что приобретали его сами, не обращаясь к врачу за консультацией.


    22 декабря в Узбекистане из-за сообщений о гибели 15 детей ввели временный запрет на продажу индийского препарата от гриппа и простуды «Док-1 макс». 27 декабря Минздрав Узбекистана обнародовал результаты проверки, которая подтвердила смерть уже 18 детей после приема препарата «Док-1 макс». Согласно заключению Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств сироп «Док-1 макс» не соответствует установленным требованиям. По факту смерти детей Служба государственной безопасности Узбекистана возбудила уголовное дело.

    29 декабря стало известно о смерти еще одного ребенка, принимавшего препарат «Док-1 Макс». Всего в Узбекистане от приема этого лекарства скончались 19 детей. 3 января еще один ребенок попал в реанимацию с отравлением препаратом «Док-1 Макс».

    22 декабря Минздрав сообщал, что продажа «Док-1 Макс» приостановлена.

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

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