Родники очищают жители Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Экологическую акцию по очистке родников и водных каналов проводят жители Рыскуловского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в акимате Рыскуловского района, в регионе проходит акция по уборке территорий «Бұлақ көрсеті - көзі ашы» («Чистый как слеза родник»).

В мероприятии участвуют около 200 жителей 15 сельских округов, задействована спецтехника.

«В нашем районе продолжается экологическая акция по очищению водных источников и прилегающей к ним территории, - рассказал аким района Ернар Есиркепов. Вместе с сельчанами, молодежью, аксакалами, волонтерами мы очищаем расположенные на территории района предгорья, водные каналы, родники, а также арыки и дельты внутри населенных пунктов».

Сельские аксакалы проводят беседы с молодежью о необходимости бережного отношения к природе, напоминают о заветах предков. Ведь у казахов испокон веков было метафорическое сопоставление природы и человека, одушевление космоса, очеловечивание окружающей природной среды. Поклонение небу – Тенгри, солнцу, огню, воде исходило из кочевого

образа жизни, из жизни, близкой к природе. Многие народные мифы о священных деревьях, родниках восходят к архаическим воззрениям, одушевлявшим природу. Известны мифы о сломанных или поваленных ураганом деревьях, истекающих кровью, испускающих крики боли или негодования. Большое несчастье может поразить человека, если он губит природные святыни.

Прежнее название Рыскуловского района – Луговской. Этот живописный район Жамбылской области известен своими заливными лугами с богатым травостоем, многочисленными родниками, орошающими луга и развитым животноводством.

Жамбылская земля богата целебными родниками, известными с древних времен. Издавна местные жители пользовались родниковой целебной водой, насыщенной минералами и микроэлементами, дающими здоровье и долголетие. В регионе известны целительные родники Аулие-Бастау, Кара-Бастау, Тамды, ставшие сакральными объектами. За душевным и физическим здоровьем сюда едут паломники из других городов Казахстана, а также из

соседних Кыргызстана и Узбекистана.