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      Экология

    Родники очищают жители Жамбылской области

    26 Июля 2023, 22:44

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Экологическую акцию по очистке родников и водных каналов проводят жители Рыскуловского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в акимате Рыскуловского района, в регионе проходит акция по уборке территорий «Бұлақ көрсеті - көзі ашы» («Чистый как слеза родник»).

    В мероприятии участвуют около 200 жителей 15 сельских округов, задействована спецтехника.

    «В нашем районе продолжается экологическая акция по очищению водных источников и прилегающей к ним территории, - рассказал аким района Ернар Есиркепов. Вместе с сельчанами, молодежью, аксакалами, волонтерами мы очищаем расположенные на территории района предгорья, водные каналы, родники, а также арыки и дельты внутри населенных пунктов».

    Сельские аксакалы проводят беседы с молодежью о необходимости бережного отношения к природе, напоминают о заветах предков. Ведь у казахов испокон веков было метафорическое сопоставление природы и человека, одушевление космоса, очеловечивание окружающей природной среды. Поклонение небу – Тенгри, солнцу, огню, воде исходило из кочевого

    образа жизни, из жизни, близкой к природе. Многие народные мифы о священных деревьях, родниках восходят к архаическим воззрениям, одушевлявшим природу. Известны мифы о сломанных или поваленных ураганом деревьях, истекающих кровью, испускающих крики боли или негодования. Большое несчастье может поразить человека, если он губит природные святыни.

    Прежнее название Рыскуловского района – Луговской. Этот живописный район Жамбылской области известен своими заливными лугами с богатым травостоем, многочисленными родниками, орошающими луга и развитым животноводством.

    Жамбылская земля богата целебными родниками, известными с древних времен. Издавна местные жители пользовались родниковой целебной водой, насыщенной минералами и микроэлементами, дающими здоровье и долголетие. В регионе известны целительные родники Аулие-Бастау, Кара-Бастау, Тамды, ставшие сакральными объектами. За душевным и физическим здоровьем сюда едут паломники из других городов Казахстана, а также из

    соседних Кыргызстана и Узбекистана.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Туризм Экология
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