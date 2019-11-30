Родник Бауыржана Момышулы входит в Карту сакральных мест Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На Родине легендарного казахского батыра, Героя Советского Союза, полководца, писателя Бауыржана Момышулы свято чтут всё, что связано с выдающимся земляком, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уроженец Жуалынского района, называемого «Мынбулак» - «край тысячи родников и тысячи батыров», Бауыржан Момышулы прославился как мудрый тактик и полководец в годы Второй мировой войны, а в мирное время стал выдающимся писателем, отличался простотой и прямотой суждений, добротой к друзьям и нетерпимостью к врагам.

В Мынбулакском сельском округе живописного Жуалынского района из-под земли бьет множество родников, не замерзающих зимой.

По словам местных жителей, в старину у каждой проживавшей здесь семьи был свой родник. Один из них, недалеко от трассы, ведущей в село Талапты, нашел отец Бауыржана Момышулы, теперь этот родник называют «родник Момыш». В 2005 году, в честь 100-летнего юбилея полководца, возле родника Момыш была установлена стела, огорожена территория.

«Жуалы, Мынбулак - это место, где родился великий полководец, наша гордость Бауыржан Момышулы, чье имя известно далеко за пределами Казахстана. Испить живительной, вкусной воды из «родника Момышулы» обязательно приезжают все известные люди, которые бывают в нашем районе, области. Сейчас активно стали приезжать и туристы. Это место вошло в региональный список священных объектов проекта «География сакральных мест Казахстана». Наши жители стараются сохранять родники, проводят субботники. А рядом, в селе Талапты, жил и Шерхан Муртаза. Из Жуалов вышло много людей, которые стали известны и добились признания», - рассказывает журналист из Жуалынского района Гульмира Дембаева.

Именем Бауыржана Момышулы в Казахстане названы улицы городов, школы и военные интернаты.

В райцентре Жуалынского района, носящем в наши дни его имя (бывшее Бурное), действует музей, в котором собраны личные вещи писателя и полководца. В залах музея можно увидеть военную форму, которую носил Бауке, печатную машинку, на которой он печатал свои статьи и рассказы, семейные фотографии.

В селе Кольбастау Жуалынского района увековечили память своего великого земляка, установив памятную стелу с портретом Бауыржана Момышулы в школе, где в 1921-1922 годы он учился.

К 100-летию со дня рождения Бауыржана Момышулы в Таразе открылся научно-исследовательский центр «Бауыржантану», в который был передан архив писателя.

Отметим, что в годы войны из ушедших на фронт жуалынцев пятеро стали Героями Советского Союза.

В начале ВМВ, будучи старшим инструктором военного комиссариата республики, Б. Момышулы помогал генералу И.В. Панфилову формировать в Алматы 316-ю стрелковую дивизию. Осенью 1941 года эта дивизия, комбатом которой он был назначен, была переброшена в распоряжение Западного фронта, на одно из главных направлений на подступах к Москве, где проявилось воинское мастерство комбата Момышулы. Четверо суток его батальон удерживал позиции на опорных пунктах.

После войны Бауыржан Момышулы окончил Академию Генерального штаба, получил звание профессора, читал лекции по военной тактике и стратегии. Написанная им монография «Психология войны» и сегодня является фундаментальным трудом в области военной философии.

Оставив военную службу, Бауке ворвался в литературный мир как мастер повестей и рассказов. 11 декабря 1990 года писателю-фронтовику Бауыржану Момышулы присвоены генеральский чин и звание Героя Советского Союза посмертно. Восстановить историческую справедливость помог своим личным участием Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.