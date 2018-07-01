Родившегося раньше срока казахстанца на Иссык-Куле доставили в Тараз

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ребенка, родившегося раньше срока на Иссык-Куле, доставили спецтранспортом в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

«5 июля у гражданки Казахстана, находившейся на отдыхе на Иссык-Куле, начались преждевременные роды. Однако в родильном доме города Чолпон-Ата отсутствовали условия для выхаживания недоношенных детей, вследствие чего беременной было отказано в неонатологической помощи», - сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» пресс-секретарь МИД Айбек Смадияров.

Отмечается, что при активном содействии консула Казахстана в Кыргызстане роженицу экстренно доставили в Национальный центр охраны материнства и детства (НЦОМиД) города Бишкека, где 6 июля врачи благополучно приняли роды.

«После родов мать и ребенок были под наблюдением врачей в реанимационном отделении. Наблюдались осложнения, ребенок был подключен к специальному аппарату для недоношенных детей. Семимесячный малыш родился весом 1985 грамм, с характерным для недоношенных детей состоянием здоровья», - рассказал Айбек Смадияров.





Между тем консульский отдел казахстанского посольства для проведения консультаций установил прямую связь между Бишкекским НЦОМиД и Жамбылским областным перинатальным центром. По итогам консультаций было принято решение о транспортировке ребенка в город Тараз для дальнейшего выхаживания.





«Управлением здравоохранения акимата Жамбылской области на безвозмездной основе был предоставлен медицинский спецтранспорт (реанимобиль для новорожденных детей) для транспортировки ребенка. Посольством РК с соответствующими службами двух стран был проработан вопрос беспрепятственного пересечения реанимобилем государственной границы через контрольно-пропускной пункт «Кордай-Акжол», - пояснил Айбек Смадияров.





23 июля реанимобиль в сопровождении казахстанского консула пересек государственную границу Казахстана и Кыргызстана и благополучно доставил роженицу и ребенка в Тараз. В МИД сообщили, что мать и новорожденный находятся под наблюдением таразских врачей и их здоровью ничего не угрожает.



