Родители утонувшего казахстанца прибыли в Таиланд на опознание - МИД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве иностранных дел прокомментировали гибель казахстанца в Таиланде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первого сентября консулу поступила информация о том, что молодой парень утонул на побережье Пхукета и возможно он является гражданином Казахстана. После двух дней поисковых работ тайские спасатели вытащили из воды тело мужчины, 2005 года рождения. Родители погибшего прибыли в Пхукет и завтра будут участвовать в процедуре опознания», - сообщили в МИД РК

Ранее в СМИ сообщалось, что туристическая полиция Пхукет заявила в Facebook, что спасатели обнаружили в море у острова тело 18-летнего гражданина Казахстана. О пропаже туриста стало известно еще в пятницу, однако предполагалось, что он был из России.