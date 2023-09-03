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    Родители утонувшего казахстанца прибыли в Таиланд на опознание - МИД

    3 Сентября 2023, 12:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве иностранных дел прокомментировали гибель казахстанца в Таиланде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Первого сентября консулу поступила информация о том, что молодой парень утонул на побережье Пхукета и возможно он является гражданином Казахстана. После двух дней поисковых работ тайские спасатели вытащили из воды тело мужчины, 2005 года рождения. Родители погибшего прибыли в Пхукет и завтра будут участвовать в процедуре опознания», - сообщили в МИД РК

    Ранее в СМИ сообщалось, что туристическая полиция Пхукет заявила в Facebook, что спасатели обнаружили в море у острова тело 18-летнего гражданина Казахстана. О пропаже туриста стало известно еще в пятницу, однако предполагалось, что он был из России.

    Автор:

    Серик Сабеков

    МИД РК Туризм Происшествия
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