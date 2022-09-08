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    Родители школьников в Актау предложили сократить уроки физкультуры

    8 Сентября 2022, 07:50

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В новом учебном году предмет физической культуры проводится по 3 часа в неделю, как и ранее, сообщили представители отдела образования Актау. Эта тема была поднята родителями школьников, которые считают, что одного часа в неделю для этого предмета достаточно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram Центра общественных коммуникаций.

    Жительница Актау в чате акимата высказалась относительно количества часов, отведенных на занятия физкультурой в школах. Она считает, что нет необходимости уделять этой дисциплине три часа в неделю. Это, уточняет мама первоклассника, мешает ребенку усвоить другие предметы, более важные, на ее взгляд. Пользователь предложила ограничиться часом физкультуры, остальное же время отдать, к примеру, азбуке.

    По словам представителей отдела образования города Актау, в новом учебном году на уроках физкультуры дети будут заниматься 3 часа в неделю с 1 по 11 класс. Так было порядка десяти лет.

    В ведомстве напомнили, что сокращение уроков физкультуры в школах с 3-х до 2-х часов в неделю произведено в Казахстане «согласно утвержденным Министерством образования и науки в конце 2012 года типовым учебным планам». Однако в 2013 году уроки физкультуры поручением Премьер-Министра РК были восстановлены до 3 часов.

    Тогда в министерстве аргументировали меры тем, что сокращение уроков скажется на снижении показателей физического развития подрастающего поколения, что приведет к значительному ухудшению их здоровья. Эти типовые правила подтверждены приказом министра образования и науки РК от 22 августа 2022 года. То есть, изменений в новом году касательно количества часов физкультуры нет.

    Педагоги отмечают, что освободить детей от занятий физкультурой стараются многие родители. « И это неправильно, ведь физкультура в школе нужна для того, чтобы дети имели возможность отдохнуть от умственной нагрузки. Учителями замечено, что дети после физкультуры в школе получают хорошее настроение и готовы освоить другие предметы», - комментируют специалисты.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Мангистауская область
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