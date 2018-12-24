Родители проживающих за границей детей стали жертвами мошенника в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками полиции задержан мошенник, который «специализировался» на престарелых жителях столицы, чьи дети проживают за границей, передает пресс-служба ДП Астаны.

По информации сотрудников полиции, задержанный мужчина, житель Карагандинской области, определял жертву заранее. Выбирая спальные районы столицы, он втирался в доверие граждан, расспрашивая, где живут одинокие пенсионеры, у которых дети проживают за границей.

Так, мужчина постучался в дверь 73-летней пенсионерки, которой рассказал, что якобы привез посылку и деньги на праздники от ее сына, проживающего в Европе. Услышав это, женщина запустила неизвестного домой. Далее мужчина сообщил ей, что данная посылка и денежные средства находятся в машине, но ему нужна сдача в размере 43 000 тенге, от 100-долларовой купюры. Не подозревая обмана, женщина передала незнакомцу вышеуказанную сумму, после чего он вышел из квартиры и скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудниками полиции подозреваемый установлен и задержан. Задержанный водворен в Изолятор временного содержания. Проводится расследование по факту мошенничества.

Столичный Департамент полиции предупреждает: будьте бдительны, не доверяйте незнакомым людям. Чаще всего жертвами обмана становятся люди преклонного возраста. Возможно пострадавших от его преступных деяний больше, поэтому полиция Астаны просит потерпевших обратиться по тел: 8(7172) 71-67-90, 8-776-158-29-58 или 102.