Родители оставили детей в запертом авто в жару в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Жетысае младенца и 5-летнюю девочку родители оставили в жаркую погоду в запертом авто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Жетысайского РОП обратился местный житель, ставший очевидцем происшествия. Он сообщил, что на одной из улиц города Жетысая в автомобиле Toyota camry 5-летняя девочка и младенец остались одни, запертые в салоне. Полицейские сразу же выехали на место происшествия и провели проверку.

В результате стражи порядка установили родителей детей и допросили их. Со слов супругов, они отлучились примерно на 10 минут для того, чтобы встать в очередь в диагностическом центре. В настоящее время новорожденный ребенок и маленькая девочка чувствуют себя хорошо и находятся вместе с родителями.

По данному факту сотрудники полиции провели с родителями разъяснительную работу.

Фото: polisia.kz















