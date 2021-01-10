Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Родители онкобольных детей проголосовали на выборах в Алматы

    10 Января 2021, 18:43

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На закрытом избирательном участке №307 города Алматы, расположенном в научном центре педиатрии и детской хирургии, прошло голосование в Мажилис Парламента и маслихаты РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе научного центра педиатрии и детской хирургии, родители детей, находящихся на лечении в центре, имели возможность проголосовать.

    «Всего в научном центре педиатрии и детской хирургии проголосовало 160 человек. За избирательным процессом следили наблюдатели», – отметили в НЦПДХ.

    В настоящее время участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.

    Напомним, в Алматы с 7 утра открылись все избирательные участки, их в городе 581. Профсоюзный центр Алматы представляет более 200 тысяч членов. Более тысячу наблюдателей работают на всех открытых избирательных участках Алматы.

    Также на площадке общегородского пресс-центра наблюдатели рассказали о ходе работы в избирательных участках города.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Выборы Политические партии Выборы-2021
    Новости по теме
    Новости по теме
    Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    Сближение Казахстана с Евросоюзом обсудили в Брюсселе
    Политика США в отношении Центральной Азии
    Крупный лесной пожар, громкие отставки и развитие приграничья – как прошла неделя в РК
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске