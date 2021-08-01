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    Родители малыша из Аксая передали 49 млн тенге другим детям со СМА

    1 Августа 2021, 19:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Родители маленького Эмира из Аксая, которому еще в июле поставили дорогостоящий укол от спинальной мышечной атрофии за миллиард тенге, передали оставшиеся со сборов деньги другим детям с такой же болезнью. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом родители Эмира написали на своей странице в Instagram.

    «Дорогие друзья! Сегодня мы хотим подвести итог по нашему сбору. Как вы помните, наш сбор был закрыт анонимным Благотворителем, который добавил необходимую недостающую сумму на лечение, а также на покупку технических средств реабилитации и на дальнейшую реабилитацию. После того, как мы оплатили дорогостоящий препарат Zolgensma, 4 июня в Москве Эмир смог получить инъекцию и был под наблюдением врачей НЗЦД в течение недели, 18 июня мы смогли вернуться домой и в спокойной обстановке мы заказали и оплатили основные ТСР» - рассказали родители мальчика.

    По их словам, наблюдая за хорошим состоянием Эмира и отсутствием сильных побочных эффектов от препарата, они поняли, что не нуждаются в дополнительных расходах.

    Так деньги (718 102 895 тенге), собранные неравнодушным народом во время сбора, все были направлены на покупку препарата, а недостающую сумму доплатил «анонимный Благотворитель».

    «Поэтому все средства, которые поступали сверх, после закрытия сбора, мы решили передать другим детям. После закрытия сбора на счет Эмира поступили: средства, собранные блогером Жансериком Кадырбаевым - 31 млн тенге, средства, собранные с лотереи, организованной «Адам Бол» и «Бөрлі Жастары» - 2 млн тенге, а также средства, которые поступали на наши счета родителей - 15 844 320 тенге» - отметили родители Эмира.

    Таким образом, деньги переведены на счета следующих детей: Керимбаева Эмилия - 24 420 000 тенге и Еркин Айсезим - 24 420 000 тенге.

    «Хотим еще раз выразить огромную благодарность всем, кто принимал участие в нашем сборе и вносил свой вклад! Спасибо, что помогли нам в лечении нашего сына!» - обратились родители Эмира к казахстанцам.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Западно-Казахстанская область Благотворительность Соотечественники Общество
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