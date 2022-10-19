Родители детей из Турции и Саудовской Аравии рассказали об учебе в школе Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Родители школьников, переехавшие в Казахстан из других стран, поделились мнением о качестве образования в казахстанских школах. К примеру, в столичной государственной школе №89 учатся сразу несколько детей, переехавших из других стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Бозча Айхан переехал в Казахстан из Турции. Старший из детей учится в 10 классе, средний – в 5, младший – во 2 классе.

«К примеру, в Турции старшие дети проходили умножение в 3-4 классах, а здесь – уже во втором классе. Также здесь дети с начальных классов начинают изучать поочередно три языка. И, конечно, знать сразу несколько языков – уже преимущество. Сверстники из Турции знают меньше здешних школьников. Дети отлично ладят с учителями. Приходят и уходят из школы в хорошем настроении. У старших детей увеличился интерес к учебе, потому что они видят, что предоставляемых знаний здесь больше», – рассказал родитель.

Врач-реаниматолог Нажар Шоукат Ахмад переехал в Казахстан вместе с семьей из Саудовской Аравии. Выбирая для сына местную школу, он также отдал предпочтение государственной школе №89. Доктор отмечает, что главным отличием казахстанской школы является то, что уже в начальных классах дети начинают поэтапно изучать сразу несколько языков.

«В прошлом году мы с семьей переехали в Казахстан в связи с моей работой. Обосновавшись в столице, мы долго и тщательно выбирали школу. Конечно, мы рассматривали и частные школы. Но в итоге по рекомендациям друзей и знакомых мы выбрали государственную школу-лицей №89. Наш сын учится во втором классе. И мы нисколько не жалеем о своем выборе. Наш сын получает качественное образование. Мне импонирует, что уже с третьего класса ребенок начнет изучать сразу три языка. Это то, что нужно в современном мире. Сын легко адаптировался в новом классе, начал изучать государственный язык и историю страны. В школу он ходит с большим энтузиазмом, завел себе новых друзей. Мы искренне благодарим учителей нашей школы за те возможности, которые они создают для наших детей», –поделился Нажар Шоукат Ахмад.



