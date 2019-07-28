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    Родители 2000 подростков привлечены к ответственности в Шымкенте

    28 Июля 2019, 17:36

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В прокуратуре города Шымкента прошло заседание Координационного совета с участием руководители местных исполнительных и правоохранительных органов, где рассмотрены результаты работы по профилактике преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, краж и соблюдение антикоррупционного законодательства. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы прокуратуры, членами Координационного советаположительно оценена работа мобильной группы, которыми проведены 144профилактических мероприятий. 344 несовершеннолетних помещеныв Центр адаптации несовершеннолетних, а родители 1983 подростков привлечены кадминистративной ответственности за нахождение детей на улице в ночное времябез присмотра законных представителей.

    Кроме того, прокурор города Максат Кожабаев отметил, чтодержит на личном контроле ход расследования уголовного дела по факту смерти 3-летнейдевочки и ориентировал местные и правоохранительные органа для принятия соответсвующихмер.

    Переходяк вопросу краж чужого имущества, прокуроргорода подчеркнул, что количество зарегистрированных преступлений снизилось на19,5%, апреступления, связанные с кражами также снизились на 21% и обратил вниманиеместных исполнительных органов на проведение профилактических работ в этом направлениинаряду с органами полиции.

    Такжена заседании рассмотрены результаты работы профилактики коррупционных правонарушений ирасследования уголовных дел указанной категории.

    В2019 году зарегистрировано 46 уголовных дел, связанных с правонарушениямикоррупционного характера в отношении должностных лиц.

    Приняторешение о создании межведомственной группы в составе правоохранительных иместных исполнительных органов для совместной работы по профилактике ипресечения коррупционных рисков среди государственных органов.

    По итогам заседанияопределен и рекомендован ряд задач по дальнейшему усилению профилактическихмероприятий.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Генпрокуратура Шымкент Общество
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