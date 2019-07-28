Родители 2000 подростков привлечены к ответственности в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В прокуратуре города Шымкента прошло заседание Координационного совета с участием руководители местных исполнительных и правоохранительных органов, где рассмотрены результаты работы по профилактике преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, краж и соблюдение антикоррупционного законодательства. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы прокуратуры, членами Координационного советаположительно оценена работа мобильной группы, которыми проведены 144профилактических мероприятий. 344 несовершеннолетних помещеныв Центр адаптации несовершеннолетних, а родители 1983 подростков привлечены кадминистративной ответственности за нахождение детей на улице в ночное времябез присмотра законных представителей.

Кроме того, прокурор города Максат Кожабаев отметил, чтодержит на личном контроле ход расследования уголовного дела по факту смерти 3-летнейдевочки и ориентировал местные и правоохранительные органа для принятия соответсвующихмер.

Переходяк вопросу краж чужого имущества, прокуроргорода подчеркнул, что количество зарегистрированных преступлений снизилось на19,5%, апреступления, связанные с кражами также снизились на 21% и обратил вниманиеместных исполнительных органов на проведение профилактических работ в этом направлениинаряду с органами полиции.

Такжена заседании рассмотрены результаты работы профилактики коррупционных правонарушений ирасследования уголовных дел указанной категории.

В2019 году зарегистрировано 46 уголовных дел, связанных с правонарушениямикоррупционного характера в отношении должностных лиц.

Приняторешение о создании межведомственной группы в составе правоохранительных иместных исполнительных органов для совместной работы по профилактике ипресечения коррупционных рисков среди государственных органов.

По итогам заседанияопределен и рекомендован ряд задач по дальнейшему усилению профилактическихмероприятий.