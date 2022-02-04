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    Родителей с двумя детьми нашли мертвыми в Талдыкоргане

    4 Февраля 2022, 00:34

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Молодую семейную пару с детьми нашли мёртвыми в Алматинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области, тела погибших найдены 2 февраля 2022 года в селе Енбек города Талдыкоргана.

    «Тела четырёх членов одной семьи без признаков жизни нашли местные жители, во временном жилом строении на территории частного дома. Погибли два взрослых человека - муж и жена 1998 года рождения, а также двое детей - 2018 и 2021 годов рождения», -сообщили в ведомстве.

    По предварительным данным, все члены семьи скончались ориентировочно 2-3 суток назад.

    «Причина смерти выясняется, назначена судебно-медицинская экспертиза», - добавили в ДЧС области.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматинская область Происшествия
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