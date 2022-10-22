Родителей разгромивших детский сад подростков наказали в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За ненадлежащее воспитание суд вынес постановление об оплате родителями штрафа в размере 21 441 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Атырауской области рассмотрели дела об административных правонарушениях в отношении шести законных представителей подростков. Их обвиняли в неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Инцидент произошел в городе Кульсары Жылыойского района. Ученики 6−7 классов ворвались в здание детского сада, разбили окна, разгромили детские комнаты, ясли, кухню», - сообщили в пресс-службе Атырауского областного суда.

Вина всех шестерых подростков полностью подтверждена по материалам дела. Родители детей признали вину и попросили суд назначить штраф в минимальном размере.

«Суд решил назначить наказание в виде штрафа в размере 10 МРП. Согласно требованиям ч. 2 ст. 829 -11 КоАП предусмотрено сокращение наложенного штрафа на 30%. При распределении меры административного взыскания в качестве обстоятельства, смягчающего ответственность правонарушителя, суд усматривал наличие несовершеннолетних детей и признание вины. Отягчающих обстоятельств не установлено», - резюмировали в суде.

Родителям по решению суда придется оплатить штраф в размере 21 441 тенге.