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    Родителей потерявшегося в Нур-Султане ребенка нашли через соцсети

    10 Сентября 2022, 18:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане бойцы Нацгвардии помогли 10-летнему мальчику, который потерялся возле монумента «Байтерек», найти своих родителей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии.

    Инцидент произошел 9 сентября 2022 года около 21:00 часов во время несения службы по охране общественного порядка в столичном районе «Есиль» возле монумента «Байтерек» к начальнику войскового наряда рядовому Бексултану Cейталиеву и патрульным Саяту Түгелбай, Ыдырысу Құрбанбек обратился 10-летний мальчик. Он рассказал, что его зовут Дмитрий и он является гражданином Российской Федерации – находится в гостях у родственников, он вышел на прогулку и потерялся. Мальчик попросил помочь найти родных, город он не знает, а сотового телефона у него не было.

    Гвардейцы отвели заблудившегося мальчика в находящийся поблизости от монумента ближайший пункт полиции. Совместно с дежурившим в тот вечер сотрудником полиции старшим лейтенантом полиции Нурболом Аксейтовым было принято решение, так сказать в ногу со временем – найти его родителей по социальным сетям. Через приложение «ВКонтакте» был найден отец мальчика – гражданин Д.

    Прибывший за своим сыном отец написал благодарственное письмо на имя командира части, поблагодарив гвардейцев за внимательность и оперативность.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Астана Общество Нацгвардия Спасение Дети
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