Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 478.01 eur/kzt 488.81

    rub/kzt 7.91 cny/kzt 70.76
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Родителей особенных детей в столице бесплатно обучат оказанию первой помощи

    11 Августа 2022 22:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инструкторы Учебно-симуляционного центра при городской станции скорой медицинской помощи проведут бесплатное обучение оказанию первой помощи для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    Организатором курсов выступил фонд «Бақытты шаңырақ», который создан в мае 2020 года и объединил 540 семей, воспитывающих детей с инвалидностью в Нур-Cултане.

    Целью фонда является всестороннее улучшение качества жизни семей с особенными детьми. Для этого проводятся мастер-классы для детей и родителей, а также обучающие курсы и курсы по повышению квалификации. Для социализации проводятся инклюзивные мероприятия, где задействованы все без исключения подопечные фонда.

    Инструкторы Учебно-симуляционного центра готовы обучить желающих родителей оказанию первой помощи, так как в экстренной ситуации каждая минута может быть решающей.

    Курс проводят специалисты, аккредитованные Европейским советом по реанимации (ERC) и Американской кардиологической ассоциацией (AHA), с медицинским образованием (врачи анестезиологи-реаниматологи), сертифицированные международные инструкторы по стандартам (BLS/AED, ACLS, ITLS, PHTLS).

    Все желающие могут пройти курсы 12 августа в 10:00 по Рыскулова 8/1.


    Фото : gov.kz

    #Нур-Султан #Здравоохранение #Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Центр психического здоровья на 250 мест построят в Атырау
    Движение еще трех автобусных маршрутов временно изменили в столице
    Фестиваль «Эхо Азии» стартовал в столице
    Более 16,7 тыс. столичных учеников получат материальную помощь в рамках «Всеобуча»
    Популярное
    1 Ушедший в отставку из-за коррупции подчиненного чиновник назначен замакима Атырауской области
    2 Бакытгуль Хаменова не признала предъявленные в ходе суда обвинения
    3 Семье погибшей Мадины Ерланкызы окажут материальную помощь
    4 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Актобе и Атырау
    5 Суд над замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой начался в Атырау