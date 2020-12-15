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    Родину короля казахского вальса Шамши Калдаякова посетили представители интеллигенции

    15 Декабря 2020, 19:07

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году исполняется 90 лет со дня рождения автора Государственного гимна РК, короля казахского вальса Шамши Калдаякова. В Туркестанской области широко отмечается юбилей талантливого композитора, родившегося на земле Отырара. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

    В целях популяризации творческого наследия Шамши, привлечения современников и последователей искусства к родной земле композитора, поезд «Ш. Калдаяков», следовавший из города Алматы, прибыл в город Арысь. Духовный караван, в состав которого вошли деятели культуры и искусства, известные журналисты, современники и родственники Шамши, ознакомились с работой железнодорожного вокзала города Арыси. Гостей встретил аким города Мурат Кадырбек, который рассказал о преобразованиях в Арыси.

    Затем делегация во главе с такими мастерами искусства как Кокпен Амирбек, Тлеуберди Бинаш, Асельхан Калыбекова, Казыбек Иса, Курманбек Оналбек, Алибек Шегебай отправилась в родное село Шамши. Гости приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику композитора в селе Ш. Калдаякова, а также посмотрели постановку спектакля

    «Шамши» в исполнении артистов народного театра «Отырар». Гости также ознакомились с музеем Ш. Калдаякова, открывшимся в честь юбилея казахского композитора, поделились своими воспоминаниями и трогательными историями о Шамши-ага.

    Затем представители делегации посетили мавзолей Арыстан баб и отправились в Туркестан для участия в церемонии открытия памятника Ш. Калдаякову.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Культура История Казахстана Юбилей Дата Память Общество
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