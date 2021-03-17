Родина поэта Жубана Молдагалиева поддержит новый антикоррупционный проект «Парасат жолы»

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Рабочая поездка руководителя Республиканского центра «Парасат жолы» Садибека Тугела и советника председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Жазиры Жылкышиевой продолжилась в Акжаикском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

В Акжаикском районе представители Агентства ознакомились с работой центра имени Жубана Молдагалиева и районного центра «Парасат жолы».

Также состоялась встреча с представителями интеллигенции района. В ходе встречи участники обратили внимание на важность проекта «Парасат жолы», отметив, что новый проект является центром антикоррупционного движения страны.

Аким района Калияр Айтмухамбетов проинформировал гостей, что проект «Парасат жолы» открыт во всех сельских библиотеках района (18 сел), его курирует известный поэт Сагинтай Бисенгалиев.

Участники встречи поделились своим опытом и отметили важность противодействия бытовой коррупции и повышения качества оказания государственных услуг.

В ходе мероприятия выступили ветеран труда Даулетжан Джаксыбаев, председатель районного Общественного совета Максим Умбеталиев, которые отметили, что в современном мире открытость и добропорядочность имеют особое значение.

Руководитель районного проекта «Парасат жолы» С. Бисенгалиев, прочитав произведение о добропорядочности, выразил уверенность, что родина Жубана Молдагалиева, воспевшего «Мен қазақпын», станет основой честности и патриотизма.

На обратном пути в областной центр представители Агентства ознакомились с работой акимата Жанабулакского сельского округа, побывали в сельской библиотеке.

Если вам стало известно о фактах коррупции, напоминаем, что вы можете обратиться в круглосуточный Call-центр антикоррупционной службы 1424.