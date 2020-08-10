Родина Абая - урочище Жидебай (фоторепортаж)

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Родиной Абая является урочище Жидебай в Восточно-Казахстанской области. Все его великие произведения родились здесь, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Урочище Жидебай расположено у реки Караул в Абайском районе Восточно-Казахстанской области. В свое время здесь проживал предок рода Тобыкты - Жигетек. В середине 19 века оно перешло во владение старшего султана Кунанбая Оскенбайулы, и он здесь возвел зимовье. Великий казахский поэт Абай здесь в 1880 году построил медресе. После смерти Кунанбая эта местность по наследству перешла брату Абая - Оспану.

Поэт переехал сюда в 1894 году, в 1892 году умер его брат Оспан, который жил здесь, и Абай по закону амангерства должен был жениться на его вдове Еркежан. И вот он переехал в родовое поместье, прожил здесь последние 10 лет жизни. Этот период был очень плодотворным. Абай написал здесь «Слова назидания». Он по своему плану построил зимовку. Она была разрушена и восстановлена на 125-летие по словам очевидцев. В 1945 году, к 100-летию Абая, зимовка была реорганизована в дом-музей.

Дом-музей Абая

В доме воссоздана атмосфера того времени, в котором жил и творил Абай. Представлено генеалогическое древо рода Абая. Потомки Абая проживают в Алматы, это Айдос Эрнесулы и Данияр Айдарулы Акылбаев. Один из разделов знакомит с гостями аула Абая. Среди них были композиторы, певцы Биржан сал Кожагулов, Мади Бапиев, ученики Абая, преемники его литературных традиций, поэты Арип Танирбергенов, Асет Найманбаев, Уайыс Шондыбаев. Поэты распространяли в устной форме произведения своего наставника в других уездах. Продолжая традиции Абая, изучали произведения русской классической литературы, делали переводы. Следующий раздел экспозиции отражает дружеские взаимоотношения Абая с политическими ссыльными. Они помогали ему глубоко изучать русскую и западноевропейскую художественную, историческую литературу. Ссыльные друзья Абая были гостями его аула.

Как отметила экскурсовод, в урочище Жидебай прошли последние 10 лет жизни поэта. Они были наполнены плодотворным трудом. В Жидебае, были написаны 75-76 лирических стихов Абая. Здесь также им были написаны 27 из 45-ти «Слов назидания», осуществлены переводы произведений Лермонтова и Крылова. Жидебай для Абая был источником поэтического вдохновения и философских раздумий.

Также в доме воссоздана шошала (коптильня, холодильник) – место, где коптили мясо и развешивали его на деревянных столбах. По центру стоит казан. На улице под навесом из деревянных жердей можно увидеть повозки - зимний и летний варианты.

Шошала

Пол в гостиной комнате устлан коврами ручной работы — сырмак. А на стене висит ворсовый ковер. Среди экспонатов можно увидеть и старинный музыкальный инструмент — кобыз. Также в гостиной комнате расположен столик с национальной игрой тогызкумалак, счеты.

Большая гостиная комната

Рабочий кабинет - любимая комната Абая, здесь поэт проводил очень много времени. Он работал, читал, писал стихи. Вся обстановка комнаты сохранила творческую атмосферу. На письменном столе – рукопись великого поэта, перо и книги. Рукопись Абая - письмо сыну Магауе. В шкафу и на столе – книги на пяти языках.

Рабочий кабинет

Столовая комната находится слева от входа. Здесь размещена печь, имеющая куполообразный верх. В ней установлены два казана. Как отметила сотрудница музея Лаура, в большом казане варилось мясо, в казане поменьше — легкая пища. Оба казана закрывались деревянными крышками. Куполообразный верх печи предохранял комнату от пара. Здесь представлена деревянная посуда: астау — блюдо для разведения курта, кумысный набор. В комнате также располагаются шкафы для посуды, кебеже — ларь для хранения пищи, асадал — шкаф на высоких ножках для хранения пищи и продуктов. Вся мебель изготовлена местными мастерами из дерева. С правой стороны от окна находится деревянная кровать, лицевая сторона которой инкрустирована костью. По словам экскурсовода, у головы и к ногам кровать поднимается, то есть наши предки знали, что так полезно для кровообращения. Над кроватью — старинный ковер из черного бархата с красными аппликациями, оригинал. Он принадлежал жене Абая Дильде.

Столовая

Поскольку всю свою жизнь Еркежан провела в Жидебае, большинство сохранившихся предметов принадлежат ей. Женские серебряные украшения. Серебро очень почиталось у казахов. Сундуки с украшениями и одеждой. Камзол и такия ручной работы.

Подаренное Абаем - серебряное седло Еркежан

Мемориальный комплекс «Абай-Шакарим» был построен к 150-летию Абая, в 1995 году. Архитектором комплекса является Бек Ибраев. Комплекс выполнен из белого мангистауского известняка-ракушечника. Платформа стилобат длиной 200 метров и шириной 65 метров. Высота платформы – 5 метров. Платформа состоит из трех ярусов – трех уровней вселенной по мифологии казахов. Нижний ярус – черный - обозначает подземный мир, средний – красный – жизнь на земле и верхний – белый – высший мир духов и Аллаха. Высота башни, где похоронен Абай – 32,5 метра, башни, где погребен Шакарим, – 31,5 м

В центре комплекса находится амфитеатр – внизу сцена и сверху вокруг места для зрителей. Здесь поэты состязаются в чтении стихов, проводятся культурные мероприятия.

Мемориальный комплекс «Абай-Шакарим»