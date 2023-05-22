RoboZerde-2023: лучших конструкторов роботов столицы собрал фестиваль имени Алихана Максута

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Впервые в столице состоялся городской фестиваль робототехники RoboZerde-2023. В конкурсе научно-технического творчества среди столичных школьников были определены лучшие в нескольких категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Торжественное мероприятие началось с премьерного показа документального фильма «Мечта Алихана» известного кинорежиссера Мурата Есжана, который повествует о безвременно ушедшем из жизни талантливом школьнике, победителе республиканских, международных предметных олимпиад и научных проектов по физике, робототехнике Алихане Максуте.

К слову, Алихан Максут был представителем нынешнего молодого поколения, который неоднократно становился победителем республиканских и международных олимпиад по физико-математическим и научно-творческим направлениям. Цель проведения конкурса RoboZerde – повышение интереса учащихся к робототехнике, развитие научно-технических творческих способностей и активности в работе с техникой.

Организаторами фестиваля выступили Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Фонд поддержки одаренных детей имени Алихана Максут», Центр по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи «Астана дарыны», специализированная школа №9 «Зерде», школа робототехники «Роботек».

«В Казахстане немало молодых ученых, которые делают открытия и демонстрируют свои таланты в области науки, техники, инженерии. Считаю, что наши соотечественники, получившие образование за границей, могут воспитать целую плеяду учеников. Будущее государства зависит от развития цифровизации и новых технологий. Казахстанские школьники на сегодняшний день показывают отличные результаты на международных соревнованиях по робототехнике. Сейчас необходимо поддерживать и вдохновлять ребят, чтобы они добивались значительных результатов на международном уровне. У моего сына были большие мечты», - отметил отец молодого ученого, известный поэт Серикзат Дуйсенгазы.

В числе почетных гостей были представители Министерства просвещения РК, депутаты Мажилиса Парламента РК, ученые, общественные деятели и другие. На церемонии открытия они поздравили участников фестиваля и пожелали им удачи.

Итоги городского фестиваля робототехники «RoboZerde-2023» имени Алихана Максута подвели в Евразийском национальном университете имени Л. Н. Гумилева. Лучшие конкурсанты получили памятные подарки и ценные призы.



