Роботы создадут более 800 миллионов рабочих мест и вытеснят людей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Достижения в области технологий и автоматизации могут оставить без работы почти четверть мировой рабочей силы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на исследование Bloomberg Economics.

В опубликованном аналитическом отчете экономисты Зиад Дауд и Скотт Джонсон утверждают, что около 800 миллионов человек могут столкнуться с тем, что их рабочие места станут устаревшими и их займут автоматизированные системы. При этом наиболее уязвимыми государствами в этом плане названы Чехия, Словакия, Япония и страны Персидского залива, поскольку «у них есть большой сегмент рабочей силы, который выполняет простые и рутинные задачи и может быть легко заменен машинами».

По мнению исследователей, в результате выполнения роботами различных задач в обществе возникнет неравенство доходов, поскольку роботы займут не только низкоквалифицированные рабочие места, но и смогут выполнять любые рутинные задачи, не зависящие от мышления.

Страны Персидского залива, Чехия, Словакия и Япония являются странами, наиболее подверженными автоматизации. Фото: Bloomberg





При этом сторонники автоматизации считают, что она освободит людей от повседневных забот и создаст новые виды работы, в то время как противники опасаются увеличения уровня безработицы, что в конечном итоге приведет к разрушению социальной системы.

В то же время сами Дауд и Джонсон утверждают, что «в некоторых из наиболее уязвимых стран наблюдается быстрое старение населения, а это означает, что технологии могут помочь компенсировать демографические факторы в их экономике».



