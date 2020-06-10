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    Роботы-дезинфекторы, дроны и беспилотники: как технологии помогают бороться с коронавирусом

    10 Июня 2020, 14:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Современные цифровые технологии активно применяются в здравоохранении в борьбе с коронавирусной инфекцией. О новых технологичных подходах и веб-приложении по борьбе с коронавирусом рассказал главный специалист Республиканского центра развития здравоохранения (РЦРЗ) Жандос Салпынов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К примеру, дроны или беспилотники можно использовать для мониторинга карантинных мероприятий и распыления дезинфецирующих средств. Они могут использоваться также для доставки медикаментов в районы с повышенным числом зараженных СOVID-19. В Испании, Франции, Греции правоохранительные органы применяют дроны, снабженные термальными сенсорами, камерами ночного видения с высоким разрешением и с громкоговорителями для наложения ограничений на передвижение. По данным научно-исследовательской службы Европейского Парламента, в Китае дроны применяются для выявления людей, не носящих медицинские маски в общественных местах, так как ношение масок является очень важной мерой профилактики коронавирусной инфекции», - рассказал главный специалист по оценке технологий здравоохранения Центра экономики и оценки технологий здравоохранения Республиканского центра развития здравоохранения Министерства здравоохранения РК Жандос Салпынов.

    «Во-первых, это необходимо для предотвращения распространения самого вируса в популяции, а во-вторых, маски выступают в качестве «символа социальной ответственности и бдительности». Если люди видят, что окружающие носят маски, то подсознательно будут стараться перенимать данный шаблон поведения, не забывая об опасности вируса. Таким образом вырабатывается «коллективное поведение», - отмечает эксперт.

    По его словам, на сегодня применяется веб-приложение «Центр контроля COVID-19», разработанное Министерством здравоохранения Республики Казахстан в сотрудничестве с IT-компаниями. Приложение помогает контролировать общее количество случаев коронавирусной инфекции в стране.

    «Приложение является ценным инструментом в мониторинге динамики инфекции и миграции инфицированных внутри страны. Это подтверждает и то, что представители ВОЗ положительно оценили эффективность применения «Центра контроля COVID-19», - отметил главный специалист РЦРЗ.

    По словам Ж. Салпынова, помимо дронов и веб-приложений можно прибегать к помощи роботов для проведения дезинфекционных мероприятий в стационарах.

    «Умные» машины снабжены устройствами, которые распыляют дезинфицирующие средства и облучают ультрафиолетовыми лучами, обеззараживая помещения. Данная технология нашла применение в Китае. Подобные устройства можно использовать и в обычных офисных помещениях с большим скоплением людей», - проинформировал Жандос Салпынов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Наука Минздрав РК Здравоохранение Безопасность
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