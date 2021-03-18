Робота из ТБО собрали в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Школьники Семея собрали робота из твердо-бытовых отходов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

В пресс-службе НИШ рассказали, что загрязнение водоемов — одна из самых острых проблем на планете. Эта проблема беспокоит не только отдельных специалистов в этой области, но и вызвала интерес у учащихся Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления г. Семея Аружан Каймолдиной и Нурбола Мактаева. В связи с этим они разработали модель робота для очистки природных водоемов от мусора.

«Когда я начала изучать проблему загрязнения Мирового океана, его экологическое состояние меня потрясло. Жалко, что все это сделано руками человека. Поэтому я решила действовать и с сентября прошлого года начала работать над этим проектом. Свою идею я представила на ежегодном Дне юных изобретателей нашей школы. Проект, который я защищала, выиграл номинацию «Самый массовый» и вызвал интерес у моих учителей и друзей. Все это привело меня к созданию модели. Однако в процессе создания макета робота мне нужен был партнер, который бы разбирался в робототехнике, для создания автоуправляемой системы, и я обратилась к Нурболу. Он поддержал мою идею, и мы приступили к сбору макета», — рассказала ученица 9 класса Аружан Каймолдина.

Нурбол Мактаев является призером Всемирной олимпиады по робототехнике WRO 2020 LEGO и разработал модели уже нескольких роботов.

«Нашей целью является создание роботизированного комплекса, который собирал бы мусор с поверхности воды и со дна, в то же время мониторил бы экологическое состояние водоема. Мы начали разрабатывать рабочую схему модели. Сам роботизированный комплекс разделили на две части — аэролодку и передвижной поплавковый механизм. Аэролодка выполняет функцию передвижения роботизированного комплекса по водоему по заданному маршруту. Передвижной поплавковый механизм обеспечивает сбор мусора под и над водой. Наш роботизированный комплекс будет собирать мусор над водой, под водой, с помощью видеокамер вести мониторинг за состоянием подводного мира, его фауной и флорой», – отметил ученик 11 класса Нурбол Мактаев.

Юные робототехники подчеркнули, что хотят усовершенствовать свой комплекс и участвовать в конкурсе «Дарын», а в будущем думают подать его на патент.



