Робота-домбриста создали школьники из Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Учитель информатики Бакытбек Орынбаев и ученики 10 класса Мирас Муратханов и Нурбол Мактаев из Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления г. Семея создали робота, который может играть на домбре. Свое творение ребята посвятили 175-летию великого казахского поэта и мыслителя Абая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу образовательного учреждения.

«Перед началом каждого учебного года я ставлю перед собой цели. Наша общая идея – создать что-то новое, что стимулирует школьников к творчеству, разбудит в них интерес к предмету. Идея заставить робота играть кюи на домбре пришла давно, но осуществили мы ее недавно. Потратили на этот проект около месяца. Сначала собрали робота. По отдельности собирались части, которые будут нажимать, играть на струнах», - рассказал учитель Интеллектуальной школы, руководитель проекта Бакытбек Орынбаев.

По словам конструкторов, до этого были похожие роботы, но в их репертуаре была только одна мелодия. А новый электронный человек свободно перебирает струны домбры и подбирает аккорды. Вместе с тем, если он совершает ошибку, то ПД-регулятор высчитывает ее и самостоятельно исправляет.

Робот исполняет кюи по нотам, которые занесены в компьютер. Его создатели даже могут контролировать темп произведения. Сейчас машина может исполнять кюй Абая «Торжорға» и народную песню «Еркем-ай». Учитель и учащиеся уверены, что их музыкальный гений может сыграть любую мелодию при наличии нот.

До этого Бакытбек Орынбаев вместе с выпускником школы Адилем Ордаевым создали робота, который умел танцевать «Қара жорға». Сегодня же он удивил своим новым произведением.