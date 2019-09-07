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      Освоение космоса

    Робот Федор вернулся на Землю

    7 Сентября 2019, 11:17

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Запущенный с космодрома Байконур человекоподобный робот «Федор» после 12 дней работы орбите, благополучно вернулся на Землю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-14» с роботом Федором Skybot F-850 на борту совершил посадку в 147 км юго-восточнее города Жезказган в 03 часа 32 минуты по времени Нур-Султана.

    По информации служб Роскосмоса, все операции по сведению с орбиты и приземлению космического корабля «Союз МС-14» прошли в штатном режиме.

    Напомним, испытательный беспилотный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-14», на борту которого находились первый российский робот Федор и грузы для МКС, состоялся с космодрома Байконур 22 августа 2019 года. Во время запуска робот передал на Землю часть телеметрической информации, в том числе доложил об отделении ступеней.

    Но с первой попытки роботу Федору не удалось попасть на МКС, тем не менее, он выполнил программу своего космического полета.

    Ранее ракета «Союз-2.1а» выводила на орбиту только грузовые корабли серии «Прогресс» и космические аппараты различного назначения. После пуска, который запланирован на 25 сентября, ракета-носитель «Союз-2.1а» заменит «Союз-ФГ» в миссиях по доставке экипажей на Международную космическую станцию.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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