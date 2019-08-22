Робот Фёдор отправился в космос с Байконура

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Испытательный пуск новой ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным кораблём «Союз-МС» с космодрома Байконур прошел успешно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прямую трансляцию запуска с Байконура космического корабля «Союз МС-14» с роботом на борту телестудия Роскосмоса начала за полчаса до старта.

За это время участники прямого эфира увидели видеосюжеты о подготовке космического корабля «Союз МС-14» к пуску, историей создания новой ракеты-носителя «Союз -2.1а» и первого российского человекообразного робота «Фёдор» поделились представители космического центра «Прогресс» и НПО «Андроидная техника».

Как стало известно, первый пуск «Союз -2.1а» состоялся в 2004 году, всего же стартов семейства российской ракеты «Союз» насчитывается 1910, включая сегодняшний.

Пуск состоялся в назначенное время – 22 августа 2019 года, в 09 часов 38 минут по времени Нур-Султана. По сообщению ведущих репортажа, отделение ступеней ракеты-носителя «Союз 2.1а» произошло в штатном режиме. На десятой минуте после старта космический корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя, и «Союз МС-14» вышел на околоземную орбиту.

На борту космического корабля, в кресле командира космического корабля находится российский робот Федор, получивший имя Skybot F-850. Перед запуском ракеты-носителя «Союз-2.1а» робот докладывал о предстартовой подготовке, не забыв сказать в момент старта традиционное «Поехали»! и в течение 10 минут комментировал параметры полета и наблюдаемые события.

По информации Центра управления полётами ЦНИИмаш, сближение и стыковка корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией (МКС) будет осуществляться по двухсуточной схеме.

Сближение корабля «Союз МС-14» со станцией и его причаливание к исследовательскому модулю «Поиск» планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом станции в ЦУП и российских членов экипажа станции. Стыковка запланирована на 24 августа 2019 года в 11 часов 30 минут по времени Нур-Султана.