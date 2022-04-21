Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    РК усилит работу по бесперебойному обеспечению международных транзитных перевозок – Премьер-Министр

    21 Апреля 2022, 18:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В нынешнем году Боаоский азиатский форум проходит под девизом «Пандемия COVID-19 и мир: совместное содействие международному развитию и создание общего будущего», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    В г. Боао (КНР) состоялась церемония открытия пленарной сессии Боаоского азиатского форума. С видеообращением к участникам мероприятия выступил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов. В своем выступлении он отметил, что в настоящее время Правительством страны реализуется ряд экономических реформ, направленных на обеспечение качественного роста и повышение благосостояния казахстанцев.

    «В марте текущего года Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев выступил с масштабной программой политических реформ, направленных на строительство «Нового Казахстана». Утвержден общенациональный план, предусматривающий реализацию значимых политических реформ и комплексного пакета первоочередных антикризисных мер. Данные меры позволили обеспечить реализацию социальных обязательств государства и сформировать благоприятную внутреннюю среду для устойчивого развития», — сказал А. Смаилов.

    Премьер-Министр РК отметил, что тематика форума в полной мере отражает озабоченность мирового сообщества по развитию в постпандемийную эпоху. В свою очередь, Казахстан заинтересован в скорейшем преодолении кризисных явлений, вызванных пандемией, и восстановлении стабильных международных экономических связей. В этой связи глава Правительства РК предложил придерживаться стратегии ВОЗ по обеспечению глобальной вакцинации против COVID-19 и разработать свод правил по справедливому распределению вакцин и терапевтических средств.

    Алихан Смаилов также отметил необходимость поддержания высокого уровня кооперации в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

    «Казахстан, являясь ключевым звеном «Экономического пояса Шелкового пути», усилит работу по бесперебойному обеспечению международных транзитных перевозок. В этой связи предлагаем зарубежным партнерам активнее подключаться к использованию Транскаспийского международного транспортного маршрута, который отвечает высоким требованиям безопасности поставок и способен в полной мере обеспечить спрос на трансконтинентальную доставку грузов», - подчеркнул глава Правительства РК.

    Участие в форуме в онлайн-формате приняли главы государств Израиля, Филиппин, Монголии, Непала, а также Премьер-Министр Лаоса и главы ряда международных организаций.

    Ранее сообщалось, что Боаоский азиатский форум-2022 (БАФ) впервые в истории проходит в системе замкнутого цикла. Ежегодная конференция продлится три дня.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Премьер-министр РК Транспорт Китай Коронавирус в мире Логистика Международная деятельность РК Алихан Смаилов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Новые камеры «Аргус-пешеход» тестируют на дорогах Караганды
    Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами