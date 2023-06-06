Ритейл в эпоху диджитализации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мобильные устройства оказывают все большее влияние на рост продаж в ритейле. Причем смартфоны, как товар, так и их использование при покупке. Очевидно, что это инструмент, который взращивает массы лояльной целевой аудитории. Правда, в процессе создания идеального клиентского пути от клика до получения товара существует множество вопросов. С какими именно приходится сталкиваться цифровой рознице в своей деятельности, рассказала в интервью корреспонденту агентства МИА «Казинформ» главный исполнительный директор Freedom Mobile / Freedom Drive Виктория Новичкова.

- Виктория, в Казахстане уровень проникновения цифрового ритейла набирает обороты. Насколько казахстанцы, на ваш взгляд, привыкли делать покупки онлайн?

- Если IT-технологии, которые активно развивались последние два десятилетия, знакомили нас с возможностями интернета, то пандемия коронавируса научила жить в онлайне.

Объем розничной торговли, по данным Бюро национальной статистики, в прошлом году составил 15,7 трлн тенге. Доля электронной коммерции в розничной торговле РК, как сообщает Ассоциация Цифровой Казахстан, за год выросла с 7,5% до 8,2% или до 300 млрд тенге.

Понятно, что несмотря на всплеск использования мобильных устройств, большая часть взрослого поколения казахстанцев остаются осторожными к покупкам в онлайне в силу элементарно непонимания или не совсем удачного опыта. Есть и другая категория людей, которым, несмотря на все попытки цифрового ритейла сделать покупательский опыт более интересным и полезным, предпочитает по-прежнему шопинг в реальности.

Но есть поколение, которое уже настолько привыкло, любит и видит ценность покупок онлайн, которые занимают большую долю. И мы понимаем, что их будет становиться всё больше и больше.

- Что необходимо предпринять электронным продавцам, чтобы удержать существующих клиентов и приобрести новых?

- Для ритейла важно продолжать двигаться в своей цифровой трансформации. Есть ключевые шаги, которые могут заметно повысить уровень лояльности клиентов и маржинальность инвестиций.

Чтобы создать для клиента отличный опыт мобильных покупок, нужно понять, как он стратегически вписывается в экосистему. В нашем случае – это цифровой холдинг.

Сегодня на рынке автошин Казахстана, учитывая средний срок замены шин – 3-4 года, каждый год реализуются примерно 4 млн шин, то есть порядка 1 млн комплектов. Средний чек комплекта шин – 200 тысяч тенге. Объем рынка составляет около 200 млрд тенге. Из них примерно 30% приходится на цифровой ритейл.

На рынке мобильных устройств ежегодно продаются 3,5 млн смартфонов. И этот объём постоянно растёт. Речь о «белых» телефонах, приобретаемых у официальных дистрибьюторов. Средний чек составляет 200 тысяч тенге. То есть рынок оценивается примерно в 700 млрд тенге.

Это два больших рынка, где до последнего времени мало внимания уделялось цифровизации. Если на рынке смартфонов игроки частично диджитализированы, то шинный бизнес за 20 лет практически не изменился.

- Мы говорим о цифровизации ритейла, но в то же время ваша компания имеет сеть магазинов по продаже мобильных устройств…

- 126 торговых точек во всех областях и крупных городах страны, если быть точным. Вообще, если говорить о проекте Freedom Mobile, он родился вне холдинга Freedom Corp. Основателями являются три сотовых гиганта – Beeline, Kcell и Tele2. Изначально была идея избавиться от магазинов при телеком-операторах и создать одну розницу, которая будет реализовывать пакеты мобильной связи всех трех компаний.

Через время мы столкнулись с проблемой на уровне принятия решений. Понятное дело, четыре руководителя из разных компаний.

И в тот момент я познакомилась с главой холдинга Freedom Holding Corp Тимуром Турловым. Увидев перспективность проекта, он заинтересовался им и стал нашим инвестором. Мы вошли в экосистему Холдинга. Проект получил новую жизнь. В линейке товаров и услуг, помимо изначальных услуг сотовой связи, появились мобильные устройства, различные девайсы, покупка в кредит или в рассрочку через Freedom Bank и т.д.

- Как вы считаете, что помогает, а что наоборот мешает развитию цифрового ритейла в Казахстане?

- Проникновение digital торговли в стране сдерживает уровень цифровой грамотности населения. Есть населённые пункты, где жители не имеют доступа к интернету, в том числе через смартфон.

Развитию цифровой розницы также мешает закредитованность населения. С одной стороны, из-за высокой кредитной нагрузки людям стали чаще отказывать в кредите. С другой стороны, это высокий риск для развития розничных продавцов.

Тем не менее, существуют множество положительных моментов. В стране есть чёткое понимание, что дальнейшее внедрение digital ритейла неизбежно. И это не может не радовать. По уровню проникновения интернета среди республик Центральной Азии мы на первом месте, в 2020 году он составил 79%, средний доступ к мобильному интернету - 60%.

Казахстанцы стали активней использовать мобильные устройства, совершать через них финансовые операции.