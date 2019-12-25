Рисоводы Кызылорды вручили ключи от автомобиля Герою Труда Салиме Жумабековой

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня глава региона Куанышбек Искаков и ряд предпринимателей области поздравили мать-героиню, кавалера ордена «Құрмет», Героя Социалистического Труда Салиму Жумабекову с 84-летием. Рисоводы Кызылорды вручили ключи от автомобиля матери-героине, передает МИА «Казинформ».

Салима Жумабекова родилась в 1935 году в селе Акжар Кармакшинского района. Салима аже - ветеран труда, многодетная мать. Трудовую деятельность начала в 1953 году дояркой. Работала в разных сферах в селе «Акжар», в 1959-1986 годы занималась выращиванием риса в селе «Ленина». С 1967 по 1973 годы работала председателем Дауылкольского сельского совета. С 1973 года рисовод является руководителем укрупненного звена. В 1974 году постоянно закрепленный за ней урожай риса составил 84-118 центнеров с каждого гектара. В 1978 году Салима Жумабекова руководила комсомольско-молодежной бригадой из 5 человек, первой в области создала семейное звено. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1980 года Салиме Жумабековой присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Глава региона поздравил Салиму Жумабекову с юбилеем и выразил свои пожелания.

«Вы не только покорили вершину труда, воспитали и вырастили 10 детей, но и получили звание матери-героини, кавалера ордена «Құрмет», Героя Социалистического Труда. Ваш труд и жизненный опыт являются примером для подрастающего поколения. Ваш вклад в развитие страны огромный, так как именно вашим трудом миллиард пудов зерна был вложен в склад республики в период первого освоения Целины. Салима апа, от имени земляков искренне поздравляем Вас с днем рождения, желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, долгих лет жизни!»- сказал аким области К. Искаков.

Герой Социалистического Труда Салима Жумабекова поблагодарила за оказанный почет и дала свое благословение.