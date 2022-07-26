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Риски тяжелого течения и летального исхода снизятся – санврачи о повторной ревакцинации
26 Июля 2022 12:36

Риски тяжелого течения и летального исхода снизятся – санврачи о повторной ревакцинации

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области призывает жителей пройти курс повторной ревакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудники департамента санэпидконтроля во главе с главным санврачом региона Ергали Сыдымановым прошли повторный курс ревакцинации.

«Эксперты отмечают, что вакцина дает непродолжительную защиту от коронавируса, поэтому сегодня рекомендуется пройти курс повторной ревакцинации, чтобы усилить иммунитет. Повторная вакцинация, как и первичная, помогает иммунной системе «вспомнить», как выглядит вирус, значит, мобилизация иммунного ответа в случае его атаки будет происходить быстрее, и риски тяжелого течения и летального исхода снизятся», - отметили в департаменте санэпидконтроля.

В первую очередь повторной ревакцинации подлежат уязвимые группы населения – медработники, педагоги, персонал и контингент медико-социальных учреждений, закрытых детских учреждений, сотрудники силовых структур, лица старше 50 лет и лица с ослабленным иммунитетом.

По статистике на 25 июля, в Алматинской и Жетысуской областях курс ревакцинации прошли 430 тыс. 138 человек. Повторно ревакцинировались 20 тыс. 572 человека.

Ранее сообщалось, что в Алматинской и Жетысуской областях ожидается поставка дополнительных доз вакцин от коронавируса.

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Автор:
Корреспондент
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