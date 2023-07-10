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    Риски распространения саранчи обсудили в СКО

    10 Июля 2023, 19:01

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На аппаратном совещании в акимате Северо-Казахстанской области рассмотрели вопрос возможного распространения саранчи наполях региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель управления сельского хозяйства Мейрам Мендыбаев сообщил, что

    по области провели фитосанитарное обследование. Стадной саранчи не обнаружили.

    По информации руководителя областной территориальной инспекции в

    агропромышленном комплексе Нурлана Буркуталина в регионе из стадных саранчовых

    распространение имеет итальянский прус. Размножение его носит циклический характер.

    Пик распространения пришелся на 2000-й год, когда площадь обработки составила

    760 тыс. га. После этого был спад, и следующий подъем распространения пруса был в

    2014-2015 годах. Но не такой масштабный. Обработали 25,7 тыс. га, в 2015-м - 25,9 тыс.

    га.

    С 2017-го по 2019-й годы экономического порога вредоносности не было и химические обработки не проводились.

    В 2020-м году объём обработок по стадным саранчовым составлял 0,9 тыс. га и

    только на территории Уалихановского района.

    В последующие два года химические обработки не проводились. Не

    запланированы они и на этот год.

    «В связи с вышеуказанным возможен залет с сопредельных территорий. Для

    итальянского пруса свойственна высокая лётная активность и локальные миграции под

    влиянием исключительно природных факторов. Активные миграции имаго итальянского

    пруса начинаются примерно через 10 дней после окрыления. Полет чаще всего идет на

    высоте 50-200 метров в соответствии с преобладающим направлением ветра. В течение

    дня стая перелетает на 40-60 км, в зависимости от силы ветра - до 100 км. В годы вспышек

    массового размножения уничтожают всю зеленую массу», - сообщил Н.Буркуталин.

    Он добавил, что сельхозформированиям необходимо иметь запас пестицидов для

    проведения химических обработок и исправную опрыскивающую технику. Важно

    проводить своевременные обследования на заселенность саранчовыми.

    «Для проведения защитных мероприятий на территории области имеется 1 530

    единиц опрыскивающей техники, запас препаратов - на 749,4 тыс. га», - сказал

    Н. Буркуталин.

    Аким области Айдарбек Сапаров поручил принять все возможные превентивные

    меры и не допустить повторения ситуации Костанайской области.

    «Почему такое произошло в Костанайской области? Диагностика была

    неправильной. В нашем регионе подобного не должно повториться», - сказал аким

    области.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Минсельхоз Сельское хозяйство насекомые
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